Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Manavgat Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Manavgat Şelalesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi
Giriş Tarihi: 11.7.2024 16:16 Son Güncelleme: 11.7.2024 16:16

Manavgat Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Manavgat Şelalesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Antalya’nın en önemli sembolleri arasında yer alan Manavgat Şelalesi, doğal güzellikleri ile dikkat çeken turistik bir mekandır. Huzur verici atmosferi ve büyüleyici manzarası ile oldukça popülerdir. Bu nedenle Antalya’da Manavgat Şelalesi’ni ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin; Manavgat Şelalesi nerede, nasıl gidilir, Manavgat Şelalesi giriş ücreti ve yol tarifi nasıldır bilmesi gerekir.

Manavgat Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Manavgat Şelalesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Türkiye'nin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri şüphesiz Manavgat Şelalesi'dir. Sunduğu manzara ve aktiviteleri ile Antalya'ya gidildiğinde ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Durum böyle olunca Manavgat Şelalesi nerede, nasıl gidilir, Manavgat Şelalesi giriş ücreti ve yol tarifi gibi soruların yanıtı da merak ediliyor.

Manavgat Şelalesi Nerede?


Manavgat Şelalesi, Antalya şehrinin Manavgat ilçesinde yer alır. İlçenin 5 km kuzeyinde olan şelale, adını ise bulunduğu ilçeden alır. Manavgat Şelalesi'nin çevresinde vakit geçirebileceğiniz piknik alanları ve balık tüketmeyi seven kişilere yönelik balık restoranları bulunur. Bu sayede herkese hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapmış oluyor.

Manavgat Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?


Manavgat Şelalesi'ne gitmek için Antalya otogarından Manavgat'a giden otobüs ya da minibüsler kullanılabilir. Ayrıca Manavgat merkezden şelaleye doğru giden dolmuşlar da bulunur. Manavgat merkezden taksi ile de şelaleye kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Manavgat Şelalesi Giriş Ücreti Nedir?


Antalya Manavgat'ta yer alan şelaleye girmek için ödenmesi gereken tutar 30 TL'dir. Alanda müzekart geçmiyor. Şehit ve gazi yakınları için ise girişler ücretsiz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manavgat Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Manavgat Şelalesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA