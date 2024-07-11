Türkiye'nin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri şüphesiz Manavgat Şelalesi'dir. Sunduğu manzara ve aktiviteleri ile Antalya'ya gidildiğinde ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Durum böyle olunca Manavgat Şelalesi nerede, nasıl gidilir, Manavgat Şelalesi giriş ücreti ve yol tarifi gibi soruların yanıtı da merak ediliyor.

Manavgat Şelalesi Nerede?



Manavgat Şelalesi, Antalya şehrinin Manavgat ilçesinde yer alır. İlçenin 5 km kuzeyinde olan şelale, adını ise bulunduğu ilçeden alır. Manavgat Şelalesi'nin çevresinde vakit geçirebileceğiniz piknik alanları ve balık tüketmeyi seven kişilere yönelik balık restoranları bulunur. Bu sayede herkese hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapmış oluyor.

Manavgat Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?



Manavgat Şelalesi'ne gitmek için Antalya otogarından Manavgat'a giden otobüs ya da minibüsler kullanılabilir. Ayrıca Manavgat merkezden şelaleye doğru giden dolmuşlar da bulunur. Manavgat merkezden taksi ile de şelaleye kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Manavgat Şelalesi Giriş Ücreti Nedir?



Antalya Manavgat'ta yer alan şelaleye girmek için ödenmesi gereken tutar 30 TL'dir. Alanda müzekart geçmiyor. Şehit ve gazi yakınları için ise girişler ücretsiz.