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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:38 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:38

Manisa İlçeleri: Manisa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Manisa İlçeleri: Manisa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Manisa, Ege Bölgesinin denize kıyısı olmayan şehirlerindendir. Sanayi bakımından gelişmiş iller arasında yer alır. Ekonomisini ayakta tutan sektörlerden en önemlisi turizmdir. İş imkanlarının, diğer bölgelere göre fazla olmasından dolayı göç alır. Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri nedeniyle görülmeye değer bir yerdir. Osmanlı Devleti döneminde, şehzadelerin devlet işlerini yakından öğrenebilmeleri için vali olarak atandığı önemli bir şehirdir. Bundan dolayı ‘şehzadeler şehri’ olarak da bilinir.

Manisa'da, iklimin elverişli olmasından dolayı tarım faaliyetleri yapılır. Özellikle, zeytin, kiraz, sultani üzümü ve tütün üretiminde önde gelen illerdendir. Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan İzmir'e sınırı vardır. Tarımsal üretim anlamında, ilk üç içinde yer alır. Ülkemizin en meşhur gıda ve elektronik firmalarının fabrikalarına ev sahipliği yapar. Bu durum, şehrin dışarıdan göç ve mevsimlik işçi almasına neden olur. Ekonomisini geliştiren diğer bir faktör de, tarihi kimliğidir. Geçmişten bugüne kadar, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Yunanlar, Romalılar, İranlılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yapmıştır. Kültürel zenginliği, turizmin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir. Nüfus oranlarına göre, Ege Bölgesindeki ikinci büyük şehirdir. Göç alan bir il olduğu için her yıl nüfusunda kayda değer bir artış görülür.

Manisa İlçeleri Kaç Tanedir?

Manisa'nın, merkezi ilçeleri ile birlikte toplamda 17 adet ilçesi vardır. Bunlar:

  • Ahmetli
  • Akhisar
  • Alaşehir
  • Demirci
  • Gölmarmara
  • Gördes
  • Kırkağaç
  • Köprübaşı
  • Kula
  • Salihli
  • Sarıgöl
  • Saruhanlı
  • Selendi
  • Soma
  • Şehzadeler
  • Turgutlu
  • Yunusemre

Manisa'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Manisa'nın toplam nüfusu, 1.456.626'dır. 'Yunusemre' ilçesi, en kalabalık bölgesidir. Köprübaşı ise nüfusu en düşük ilçedir. 'Akhisar' ilçesi en geniş topraklara, 'Gölmarmara' ilçesi de en küçük yüzölçümüne sahiptir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Ahmetli

16.807

176,797

Akhisar

176.000

1.709,182

Alaşehir

105.380

908,058

Demirci

37.021

1.218,077

Gölmarmara

15.197

344,864

Gördes

26.858

996,784

Kırkağaç

37.699

519,838

Köprübaşı

12.811

423.829

Kula

43.421

968,691

Salihli

164.710

1.267,353

Sarıgöl

35.766

449,525

Saruhanlı

56.166

815,242

Selendi

19.505

691,539

Soma

111.218

802,844

Şehzadeler

167.661

483,519

Turgutlu

172.413

504,397

Yunusemre

257.993

800,412

Manisa Merkez İlçeleri Hangileridir?

Manisa'nın konum ve nüfus bakımından merkezi olan ilçeleri şunlardır:

  • Soma
  • Şehzadeler
  • Turgutlu
  • Yunusemre

Manisa İlçeler Haritası

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Manisa İlçeleri: Manisa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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