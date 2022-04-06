Manisa İlçeleri: Manisa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Manisa'da, iklimin elverişli olmasından dolayı tarım faaliyetleri yapılır. Özellikle, zeytin, kiraz, sultani üzümü ve tütün üretiminde önde gelen illerdendir. Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan İzmir'e sınırı vardır. Tarımsal üretim anlamında, ilk üç içinde yer alır. Ülkemizin en meşhur gıda ve elektronik firmalarının fabrikalarına ev sahipliği yapar. Bu durum, şehrin dışarıdan göç ve mevsimlik işçi almasına neden olur. Ekonomisini geliştiren diğer bir faktör de, tarihi kimliğidir. Geçmişten bugüne kadar, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Yunanlar, Romalılar, İranlılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yapmıştır. Kültürel zenginliği, turizmin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir. Nüfus oranlarına göre, Ege Bölgesindeki ikinci büyük şehirdir. Göç alan bir il olduğu için her yıl nüfusunda kayda değer bir artış görülür.

Manisa İlçeleri Kaç Tanedir?

Manisa'nın, merkezi ilçeleri ile birlikte toplamda 17 adet ilçesi vardır. Bunlar:

Ahmetli

Akhisar

Alaşehir

Demirci

Gölmarmara

Gördes

Kırkağaç

Köprübaşı

Kula

Salihli

Sarıgöl

Saruhanlı

Selendi

Soma

Şehzadeler

Turgutlu

Yunusemre

Manisa'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Manisa'nın toplam nüfusu, 1.456.626'dır. 'Yunusemre' ilçesi, en kalabalık bölgesidir. Köprübaşı ise nüfusu en düşük ilçedir. 'Akhisar' ilçesi en geniş topraklara, 'Gölmarmara' ilçesi de en küçük yüzölçümüne sahiptir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Ahmetli 16.807 176,797 Akhisar 176.000 1.709,182 Alaşehir 105.380 908,058 Demirci 37.021 1.218,077 Gölmarmara 15.197 344,864 Gördes 26.858 996,784 Kırkağaç 37.699 519,838 Köprübaşı 12.811 423.829 Kula 43.421 968,691 Salihli 164.710 1.267,353 Sarıgöl 35.766 449,525 Saruhanlı 56.166 815,242 Selendi 19.505 691,539 Soma 111.218 802,844 Şehzadeler 167.661 483,519 Turgutlu 172.413 504,397 Yunusemre 257.993 800,412

Manisa Merkez İlçeleri Hangileridir?

Manisa'nın konum ve nüfus bakımından merkezi olan ilçeleri şunlardır:

Soma

Şehzadeler

Turgutlu

Yunusemre

Manisa İlçeler Haritası