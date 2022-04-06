Manisa İlçeleri: Manisa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Manisa'da, iklimin elverişli olmasından dolayı tarım faaliyetleri yapılır. Özellikle, zeytin, kiraz, sultani üzümü ve tütün üretiminde önde gelen illerdendir. Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan İzmir'e sınırı vardır. Tarımsal üretim anlamında, ilk üç içinde yer alır. Ülkemizin en meşhur gıda ve elektronik firmalarının fabrikalarına ev sahipliği yapar. Bu durum, şehrin dışarıdan göç ve mevsimlik işçi almasına neden olur. Ekonomisini geliştiren diğer bir faktör de, tarihi kimliğidir. Geçmişten bugüne kadar, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Yunanlar, Romalılar, İranlılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yapmıştır. Kültürel zenginliği, turizmin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir. Nüfus oranlarına göre, Ege Bölgesindeki ikinci büyük şehirdir. Göç alan bir il olduğu için her yıl nüfusunda kayda değer bir artış görülür.
Manisa'nın, merkezi ilçeleri ile birlikte toplamda 17 adet ilçesi vardır. Bunlar:
Manisa'nın toplam nüfusu, 1.456.626'dır. 'Yunusemre' ilçesi, en kalabalık bölgesidir. Köprübaşı ise nüfusu en düşük ilçedir. 'Akhisar' ilçesi en geniş topraklara, 'Gölmarmara' ilçesi de en küçük yüzölçümüne sahiptir.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Ahmetli
|
16.807
|
176,797
|
Akhisar
|
176.000
|
1.709,182
|
Alaşehir
|
105.380
|
908,058
|
Demirci
|
37.021
|
1.218,077
|
Gölmarmara
|
15.197
|
344,864
|
Gördes
|
26.858
|
996,784
|
Kırkağaç
|
37.699
|
519,838
|
Köprübaşı
|
12.811
|
423.829
|
Kula
|
43.421
|
968,691
|
Salihli
|
164.710
|
1.267,353
|
Sarıgöl
|
35.766
|
449,525
|
Saruhanlı
|
56.166
|
815,242
|
Selendi
|
19.505
|
691,539
|
Soma
|
111.218
|
802,844
|
Şehzadeler
|
167.661
|
483,519
|
Turgutlu
|
172.413
|
504,397
|
Yunusemre
|
257.993
|
800,412
Manisa'nın konum ve nüfus bakımından merkezi olan ilçeleri şunlardır: