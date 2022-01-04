Mantık Hatalarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Nelerdir? Örnek Cümleler Nelerdir?

Bir dili doğru kullanmak ve o dili iyice öğrenebilmek için o dilin dil bilgisi kurallarını çok iyi bilmemiz beklenmektedir. Anlatım bozuklukları kendi içinde bağlaşıklık hataları ve bağdaşıklık hataları olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Bu yazımızda bağdaşıklık hatalarının bir alt başlığı olan mantık hatalarını ele alacağız. İşte mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozuklukları ve örnek cümleler;
Anlatım Bozukluğu Nedir?
Yazılı metinlerde ya da konuşma dilinde dil bilgisel olarak ya da mantık bazında yapılan yanlışlıklar anlatım bozukluğu olarak tanımlanır. Anlatım bozuklukları anlamsal hatalardan kaynaklandığı zaman yazdığımız metnin ya da anlattığımız konunun anlaşılmamasına ya da yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. İfadelerimizin birbiriyle çelişmemesi ve doğru anlaşılması için anlatım bozukluklarından kaçınmamız gerekir.
Mantık Hatalarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Nelerdir?
Anlamsal bozukluklar başlığında incelenen alt başlıklardan biri de mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Cümlede anlatılan ana düşüncenin mantık açısından tutarsız olması ya da cümlede kullanılan terimlerin yanlış sırayla yazılmış olması mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olur. Gelin bu konuyu örnek cümleler üzerinden inceleyelim.
Mantık Hatalarından Kaynaklanan Anlatım Bozukluğuna Örnek Cümleler Nelerdir?
Anlatım Bozukluğu Nedir? Anlatım Bozuklukları Örnekleri Ve Konu Anlatımı
- Dün akşam gerçekleşen film galasında gişe rekoru kırıldı.
- Bu cümlede mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu bulunur. Bunun sebebi ise şudur: Gala bir filmin, tiyatro oyununun ya da gösterinin ilk gösterilişi demektir. Bir filmin ilk gösterilişinin rekor kırıp kırmadığı bilinemez çünkü kıyaslanacak başka bir gösterim henüz yapılmamıştır.
- Bu bebek bırakın yürümeyi, koşmayı bile beceremez.
- Bu cümledeki mantık hatası kelimelerin sıralanış hatasından kaynaklanmaktadır. Bir bebek önce yürümeyi sonra koşmayı öğrenir. Bir bebek yürümeden önce koşamayacağı için cümlenin doğrusu "Bu bebek bırakın koşmayı, yürümeyi bile beceremez" olmalıdır.
- Gelecek güzel günlerin özlemini duyuyor musun?
- Bu cümledeki mantık hatası bulunur sebebi de şudur: Özlemek ancak geçmişte yaşanmış bir duruma ya da duyguya dair hissedilen bir şeydir. Henüz yaşanmamış bir şey özlenemez.
- Eve girdiğimizde altınlarımızın çalınmış olduğunu gördük.
- Bu cümledeki mantık hatasının sebebi şudur: Bir şey çalındıysa artık orada değildir. Dolayısıyla o an orada olmayan bir şey görülemez. Bu cümlenin doğru hali "Eve girdiğimizde altınlarımızın çalınmış olduğunu fark ettik" olmalıdır.
- Bu maçı 80'e 50 sayıyla bizim takım kazandı.
- Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi şudur: Bir konuda kıyaslama yapılacağı zaman önce yetersiz olan unsur dile getirilir. Bu cümlenin doğrusu "Bu maçı 50'ye 80 sayıyla bizim takım kazandı" şeklinde olmalıdır.
- Ameliyat olmazsam ölebilir hatta sakat kalabilirmişim.
- Bu cümledeki mantık hatasının sebebi şudur: Bir insanın ölmesi, sakat kalmasından daha kötü bir ihtimal değildir. Hatta kelimesiyle daha kötü bir durumu işaret edeceğimiz için burada bir sıralama yanlışı yapıldığından bahsedebiliriz. Bu cümlenin doğrusu "Ameliyat olmazsam sakat kalabilir hatta ölebilirmişim" olmalıdır.