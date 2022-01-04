Mantık Hatalarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Nelerdir? Örnek Cümleler Nelerdir?

Bir dili doğru kullanmak ve o dili iyice öğrenebilmek için o dilin dil bilgisi kurallarını çok iyi bilmemiz beklenmektedir. Anlatım bozuklukları kendi içinde bağlaşıklık hataları ve bağdaşıklık hataları olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Bu yazımızda bağdaşıklık hatalarının bir alt başlığı olan mantık hatalarını ele alacağız. İşte mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozuklukları ve örnek cümleler;

Anlatım Bozukluğu Nedir?

Yazılı metinlerde ya da konuşma dilinde dil bilgisel olarak ya da mantık bazında yapılan yanlışlıklar anlatım bozukluğu olarak tanımlanır. Anlatım bozuklukları anlamsal hatalardan kaynaklandığı zaman yazdığımız metnin ya da anlattığımız konunun anlaşılmamasına ya da yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. İfadelerimizin birbiriyle çelişmemesi ve doğru anlaşılması için anlatım bozukluklarından kaçınmamız gerekir.

Mantık Hatalarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Nelerdir?

Anlamsal bozukluklar başlığında incelenen alt başlıklardan biri de mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Cümlede anlatılan ana düşüncenin mantık açısından tutarsız olması ya da cümlede kullanılan terimlerin yanlış sırayla yazılmış olması mantık hatalarından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olur. Gelin bu konuyu örnek cümleler üzerinden inceleyelim.

Mantık Hatalarından Kaynaklanan Anlatım Bozukluğuna Örnek Cümleler Nelerdir?

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