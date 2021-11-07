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Giriş Tarihi: 7.11.2021 14:33 Son Güncelleme: 7.11.2021 14:33

Marmara Bölgesi Haritası - Marmara Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Haritası

Marmara Bölgesi Haritası - Marmara Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Haritası

Haritalar bizlere, dünya üzerinde bulunmakta olan yeryüzü parçaları, bu yeryüzü parçaları üzerindeki ülkeler, ülkelerde yer alan bölgeler, şehirler, sınırlar ve yeryüzü oluşumları hakkında bilgileri gösterirler. Gösterilen bilgiler, haritaların çeşitlerine göre değişir. Harita, dünya üzerindeki yeryüzü parçalarının bir düzlem üzerine, belirli bir oranda ölçeklenerek kuş bakışı olarak aktarılması işlemine denir. Harita çeşitlerinden biri olan siyasi haritalar bizlere ülke, şehir, ilçelerin sınırları hakkında bilgiler verir. Ülkemiz Türkiye; beşeri, ekonomik ve doğal etkenler göz önünde bulundurularak 7 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerden biri olan Marmara Bölgesi Haritası neleri göstermektedir? Marmara Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi haritası yazımızın devamında...

Siyasi haritalar kıta, ülke, il ve ilçe sınırlarını gösteren haritalardır. Ülkemiz, şehrimiz ya da bölgemizin nerelerde yer aldığı, hangi şehirleri, ilçeleri kapsadığı hakkında bilgi almak için siyasi haritalar incelenebilir. Türkiye'nin bölgelerinden biri olan Marmara bölgesi haritası, Marmara Bölgesi illeri, Marmara Bölgesi il sınırları ve Marmara Bölgesi ilçeleri haritası için yazımıza bakabilirsiniz.

Marmara Bölgesi Haritası

Siyasi haritalar dünya üzerinde yer alan bölgelerin tamamının ya da belli bir bölümünün sınırları hakkında bilgileri verir. Siyasi haritalar tüm dünyayı ve dünyada yer alan ülke sınırlarını gösterebildikleri gibi, belirli bir ülkenin, bölgenin, şehrin ya da ilçenin hangi alanları kapsadığını da belirtebilir. Marmara bölgesi siyasi haritası da ülkemizde yer alan bölgelerden olan Marmara Bölgesi'nde bulunan şehirleri, denizleri ve ilçeleri gösterir.

Marmara Bölgesi Türkiye'nin Kuzeybatısında yer alır. Bu bölge, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve coğrafi, ekonomik, beşeri ve doğal özellikler bakımından bu bölgeye yakın olan şehirleri içinde bulundurur. Bu bölgemiz Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nı da içinde barındırır.

Marmara Bölgesi Şehirleri

Marmara Bölgesi, Türkiye'nin nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık bölgesidir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ulaşım, iş, sanayi olarak gelişmiş şehirlerin bu bölgede yer almasıdır. Bu şehirlerden en önemlilerinden biri ise Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ve eğitim, sanayi, istihdam, ulaşım gibi özellikler bakımından Türkiye'nin en gelişmiş ili olan İstanbul'dur. İstanbul bölgenin nüfusunun yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Aynı zamanda ülkenin kültürel turizmi açısından bu, önemli bir faktördür.

Aynı zamanda bu bölge, Türkiye'nin Avrupa ile bağlantı noktasını da oluşturmaktadır. Marmara Bölgesi haritasında da görülebileceği gibi, Bulgaristan ve Yunanistan'a sınırları olan Edirne ve Kırklareli de bu bölgede yer almaktadır.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Marmara Denizi kıyısında konumlanmış olanları; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'dir.

Marmara Denizi'ne kıyısı olmayan Marmara Bölgesi şehirleri; Bilecik, Edirne, Kırklareli ve Sakarya'dır.

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Marmara Bölgesi Haritası - Marmara Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Haritası
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