Giriş Tarihi: 9.3.2022

Matematik sınıftan çıkıp hayata karışacak CEYDA KARAASLAN

MEB, matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmak için seferberlik başlattı. Matematik artık sadece okulda değil, gezici müzelerle, çizgi filmlerle, el sanatlarıyla öğretilecek