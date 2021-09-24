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Giriş Tarihi: 24.9.2021 16:31 Son Güncelleme: 24.9.2021 16:38

SON DAKİKA HABERİ: MEB açıkladı! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

DHA
SON DAKİKA HABERİ: MEB açıkladı! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı: Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da bir öğretmen ve öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi: AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Alevi-Sünni' vatandaş ayrımını kabul etmiyoruz

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SON DAKİKA HABERİ: MEB açıkladı! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
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