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Giriş Tarihi: 24.9.2021 15:46 Son Güncelleme: 24.9.2021 16:17

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Alevi-Sünni' vatandaş ayrımını kabul etmiyoruz

ANKARA
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: ’Alevi-Sünni’ vatandaş ayrımını kabul etmiyoruz

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da bir öğretmen ve öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi: AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.

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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Alevi-Sünni' vatandaş ayrımını kabul etmiyoruz
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