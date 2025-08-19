MEB duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülecek etkinlikler, planlanacak görev, etkinlik ve projeler ile öğrenci kulüplerinin çalışmalarında "Aile Yılı" temasına uygun olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik Bakanlık politikaları takip edilecek, proje ve etkinliklerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiği hatırlatılan genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde ifade edilen huzurlu aile ve toplum idealine ulaşabilmek amacıyla milli kültürde ailenin yeri, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanın artırılması, dijital risk ve tehditlere yönelik bilinç oluşturulmasının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm illere gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.

Bakanlıkça başlatılan Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu Kurs Programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında işbirlikleri geliştirilecek ve velilerin eğitim öğretim süreçlerine aktif katılımları sağlanacak.

EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında, veli olmanın ve aile ortamlarının önemine vurgu yapan video ve dijital içeriklerden yararlanılacak.

Okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinin "duyarlılık" değeri kapsamında, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

TÖREN VE KUTLAMALARDAKİ MATERYALLER KOMİSYON ONAYIYLA KULLANILABİLECEK

Genelgeye göre, 12-18 Aralık arasında kutlanan ve öğrencilerde milli bilincin oluşmasına katkısı bulunan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliklerinde, yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilincinin artırılması ve milli ekonominin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gibi temalar işlenecek, yerli sanayi ile teknoloji ürünleri tanıtılacak.

Okullarda tören, kutlama ve anma günleri gibi etkinliklerde müzik, video, broşür ve pankart gibi materyaller, kurulan eser inceleme komisyonunun onayıyla kullanılabilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak.

Model kapsamında söz konusu kademe ve sınıflarda derslere girecek resmi ve özel kurumlardaki öğretmenler ile özel eğitim öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin eğitimleri mesleki çalışma sürecinde tamamlanacak, valiliklerce gerekli tedbirler alınmak suretiyle eğitim kapsamındaki gruplar en fazla 50 kişiden oluşacak.

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadıkları şehri, şehrin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanıması sağlanacak.

Öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve spora yönelik ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ile manevi, ahlaki ve insani değerleri içselleştirerek çok yönlü yetiştirilmesi için okul içi ve okul dışı çalışmalar yapılacak.