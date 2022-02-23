MEB ilk kez paylaştı! Şûra’nın 52 kararı uygulamaya geçti





MESLEKİ EĞİTİM

ŞÛRA KARARI: Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi için başarılı öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere sağlanan burs ve diğer imkânlar artırılmalıdır. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli ulusal tanınırlığı olan mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmelidir.

MEB NE YAPTI?: 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda düzenlemeler yapıldı. Burs ve ödenekler artırıldı.