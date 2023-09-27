Son dakika haberi: MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak

SINAV GÜNLERİ EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM EDİLECEK

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere, ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.