MEB’den yüz binlerce özel okul öğretmenlerine müjde: Ücret çalışması yapıyoruz

Sabah'ın edindiği bilgiye göre; özel okul öğretmenleri TBMM Dilekçe Komisyonu'na yağmur gibi başvuruda bulunarak maaşlarının kamuda çalışan öğretmenlerle eşitlenmesini istedi. Özel okul öğretmenleri, özel sektörde çalışan öğretmenlerin gelirlerinin asgari ücret seviyesinde olmasından yakınırken, TBMM'den 2014 yılında kaldırılan taban maaş uygulamasının yeniden getirilmesini talep etti. Dilekçe Komisyonu konuyu Milli Eğitim Bakanlığı'na ileterek herhangi bir çalışma olup olmadığını sordu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün TBMM'ye gönderdiği yazıda, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 9. Maddesinde yer alan "Özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ve sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından daha az ücret verilemez." 2014 yılında yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı. Özel öğretim kurumlarında çalışanların iş kanunu hükümlerine tabi olduklarını ve okul-öğretmen arasında yapılan sözleşmeler doğrultusunda ücret belirlemeleri yapıldığına dikkat çeken MEB, şunları kaydetti:

"Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli hâlen 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında kurumlarıyla kendi aralarında ve rızaları ile en az bir yıllık süreyle yaptıkları, asgari ücretten az olmamak üzere 20 saat maaş karşılığı, 20 saate kadar da resmî okul öğretmenlerine ödenen bir saatlik ek ders ücretinden az olmamak üzere belirlenecek olan ek ders ücreti karşılığı derse girecek şekilde yapılan iş sözleşmesine göre istihdam edilmekte olup bu mevzuat ve sözleşmelerindeki haklara sahiptirler."

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bakanlık, özel okullarda çalışan yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği özlük ve maaş düzenlemesine ilişkin olarak da "Bakanlığımızca, özel okul öğretmenlerinin ücretlerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin özel ve kamuda çalışan öğretmenlerinin özlük haklarının benzer hale getirilmesini içerdiği öğrenildi. Özlük haklarının eşitlenmesi ise özel okul öğretmenlerinin de devlet okulu öğretmenleri gibi maaş, ikramiye, tazminat ve diğer haklara sahip olması anlamına geliyor. Taban ücret noktasında ise alternatifli çalışma yürütüldüğü bildirilirken, Maliye Bakanlığı ile MEB arasında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

ŞİDDETTEN KORUMA KALKANI

Yeni yasal taslağı çalışması; öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsıyor. Düzenleme, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer düzenlemelerini de içeriyor. Böylece öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileşeceği ve mobbing gibi sorunların azalmasına katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.

Kanun çalışmasında, kısa bir süre önce bir velinin öğretmeni yumruklamasıyla gündeme gelen "öğretmene şiddetin" önlenmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Öğretmenlere tıpkı sağlık çalışanları gibi bir "koruma kalkanı" uygulanması planlanıyor. Öğretmenlere yönelik başta veliler olmak üzere şiddet uygulayanlara cezai yaptırımların getirilmesi planlanıyor.

65 MİLYON TL CEZA

Bakanlık ücretli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin milletvekillerinin sorunları üzerine TBMM'ye gönderdiği yazıda, özel okullarda eğitim veren öğretmenlerin asgari ücret altında çalıştırılamayacağını belirtirken, "Ülke genelinde özel öğretim kurumlarında yapılan denetimler neticesinde son bir yılda 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.