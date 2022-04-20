Meksika Para Birimi Nedir? Meksika Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kuzey Amerika kıtasının en güneyinde yer alan Meksika, Mayalar'a kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Latin Amerika'nın en bilindik ülkelerinden birisi olan Meksika'nın dünya genelinde oldukça büyük bir ithalat ihracat ağı vardır ayrıca dünyanın 12. Petrol üreticisidir. Yaklaşık olarak 950 milyar dolar tutarında ticaret hacmine sahip olan ülke başlıca olarak petrol, otomotiv ana ve yan sanayi, altın, mobilya, şeker ürünleridir. Geniş bir pazar ağına sahip olan Meksika'nın para birimi nedir? Meksika para birimi kaç TL'dir? İşte Meksika para birimi hakkında ayrıntılar...

Meksika Para Birimi Nedir?

Meksika para birimi Meksika Merkez Bankası tarafından dağıtılan Meksika Pesosudur. Dünya genelinde en çok ticaret yapılan para birimlerinden birisidir. Meksika Pesosunun alt birimi centavodur.

Meksika Pesosu'na ait 5, 10, 20, 50 centavo ve 1, 2, 5, 10 ve 20 peso olmak üzere 9 madeni para 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000 Peso olmak üzere 7 banknot para vardır.

Meksika Para Birimi Kaç TL'dir?

Meksika ile Türkiye arasında yaklaşık olarak 1 buçuk milyar dolar tutarında ticaret hacmi vardır. İki ülke arasında sermaye yatırımları da mevcuttur.

Meksika ülkemize başlıca olarak otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, elektrikli makineler, yedek parça ve plastik ürünler ihraç etmektedir. Türkiye ise Meksika'ya tekstil ürünleri, yedek parça ürünleri ve makine sanayi ürünleri ihraç etmektedir.

Bu bilgiler ışığında Meksika para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. 1 Meksika Pesosu yaklaşık 0.74 Türk Lirasına tekabül eder.

Meksika Para Birimi Sembolü Nedir?

Meksika'nın resmi para birimi yani Meksika Pesosun dünya borsalarında geçen uluslararası para kodu MXN olarak, sembolü ise $ şeklinde geçer.