Mesleki eğitime bilimsel yönlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokul ve lise öğrencilerini kendi yetenek ve ilgi alanlarına göre en doğru lise ve üniversite programlarına yönlendirmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Mesleki İlgi Envanteri" ile "Mesleki Beceri Envanteri" geliştirdi. Söz konusu envanterlerin ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş süreçlerinde, lise öğrencilerinin ise program tercihlerinin belirlenmesinde kullanılması amaçlandı. Mesleğe yönlendirmeye ilişkin sürdürülen bu çalışmalarda öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmeleri hem de dijital yeterlikler kazanarak teknolojiyi etkili kullanmaları hedefleniyor.

53 ALAN VE 114 DALDA MESLEKİ BECERİLER ÖLÇÜLECEK

Liselere yönelik geliştirilen Mesleki İlgi Envanterlerinde bilim, doğa ve ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, organizasyon, sağlık, sanat, spor, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim ilgi alanlarını ölçen maddeler yer alıyor. Mesleki Beceri Envanterleri ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik mesleki beceri profillerinin belirlenmesi amacıyla iki ayrı batarya şeklinde geliştirildi. Mesleki Beceri Envanteri Ortaokul Formu'nun uygulanmasının ardından öğrencilerin liseye geçiş sürecinde becerilerine uygun alanlara yönlendirme yapılması, Mesleki Beceri Envanteri Lise Formu'nun uygulanmasının ardından ise mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin kendilerine uygun meslek dallarına yönlendirme yapılması amaçlanıyor. İlerleyen süreçte ise istihdam ve yatırım planlamalarına etkin bir şekilde yön verilmesi hedefleniyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri envanterlerinin yazılım süreci tamamlanarak ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanmak üzere hazır hâle getirildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında hem Mesleki İlgi Envanterleri hem de Mesleki Beceri Envanterleri öğrencilere uygulanacak. Öğrenciler, Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri envanterlerini, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen internet sitesi üzerinden cevaplayacaklar. Öğrencilerin cevaplarına yönelik sonuç bilgileri ise okul rehber öğretmeni ya da psikolojik danışmanı tarafından değerlendirilecek ve öğrenciye mesleki rehberlik kapsamında yerleştirme ve yönlendirme hizmetleri sunulacak.

VELİLERE DE YOL GÖSTERECEK

GELIŞTİRİLEN söz konusu envanterler yalnızca öğrencilere değil veli ve öğretmenlere de yol gösterici olacak, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek güçlü bir araç olarak kullanılacak. Bu çalışmalar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) temel ilkeleriyle uyumlu olup öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetip ilgi ve beceri odaklı yönlendirme anlayışını güçlendirecek. Ayrıca eğitim, istihdam ve üretim ilişkisini güçlendirerek ülkemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuna katkı sunacak.