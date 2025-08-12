Mezuna kalmak isteyen adaylar dikkat... Başarı puanınıza yazık etmeyin

2.3 milyondan fazla adayın üniversite tercih maratonunda sona yaklaşıldı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih dönemi yarın gece sona erecek. Adayların çoğu tercihlerini oluştursa da hedeflediği programlara puanı yetmeyen binlerce aday, YKS'ye yeniden hazırlanmak için mezuna kalmayı tercih ediyor. Peki mezuna kalmak doğru bir karar mı? Hangi durumda Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) düşer? İşte tüm detaylar: OBP NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) üniversite sınavlarına katılan tüm adayların lisenin 9. sınıfından 12. sınıfına kadar yapılan tüm okul sınavlarından elde ettikleri notların ve o notlarla hesaplanmış diploma puanının üniversiteye yerleştirme sistemine dönüştürülmüş halidir. Üniversiteye yerleştirme puanına katkısı vardır. OBP puanı 0,12 ile çarpılarak YKS puanına eklenir ve üniversite yerleşim puanı ortaya çıkar.

OBP NE ZAMAN DÜŞER?

OBP'nin düşmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekiyor:

Aday, YKS tercihlerinde bir yükseköğretim programına yerleşmiş olmalıdır (Açıköğretim programları dahil).

Yerleşilen programa kayıt yaptırıp yaptırmama önemli değildir. Yerleşme yeterlidir.

Bu durumda, adayın OBP'si bir sonraki yıl sınava tekrar girmesi halinde yarıya düşürülür (0.5 katsayı uygulanır).

Tercih yaptığım halde yerleştirilemezsem seneye puanım düşer mi? Tercih yapmak puanı düşürmez. Burada önemli olan bir yükseköğretim programına yerleştirilmektir. Bir yükseköğretim programına yerleştirildiğinizde, ister kayıt yaptırın ister yaptırmayın, OBP katkınız yarı yarıya azalacaktır.

PSİKOLOJİK BOYUTU DA VAR

Uzmanlar "Liseden yeni mezun olanların neredeyse yarısı mezuna kalıyor. Üniversite ve kariyer hedefine ulaşmak için adayın yaşamından bir seneyi feda etme kararı, eğer bu tercih bilinçli ise saygı gösterilmesi gereken bir tercihtir. Bu noktada şunu belirtmekte fayda var. Mezuna kalmış öğrencinin üzerinde oluşan psikolojik baskıyı yönetmesi kolay olamayabiliyor. Liseden sınıf arkadaşları üniversiteye devam ederken mezuna kalmış öğrencinin TYT ve AYT ile uğraşmak zorunda kalması, önceki seneden daha kötü puan alma ihtimalinin yarattığı baskı, performansa olumsuz yansıyabiliyor" diyor.