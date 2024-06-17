Mezuniyet töreninde Gazze mesajı

Eğitimlerini tamamlayan 16 ayrı ülkeden 218 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene Bosna Hersek Devlet Parlamentosu başkanı Kemal Ademovç, Saraybosna Kanton İçişleri Bakanı Admir Katica, Zenitsa Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjiç, Türkiye Bosna-Hersek Büyükelçisi Sıddık Babür Girgin, AK Pati İstanbul milletvekili Nurettin Alan ,Türkiye ve Bosna'dan bir çok misafir ve öğrenci velileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (Sedef) Başkanı Hasan Topaloğlu Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Bu yıl Gazze'deki üniversitelerden hiç bir öğrencinin mezun olamadığına dikkat çeken Topaloğlu "Ne hazindir ki Gazze'de bu yıl mezun yok. Elbette herkese bu acıyı yaşatanlar da yok olacaklardır. İlim ve irfan birlikte olunca iyilik ve güzelliğin inşası mümkün olmaktadır. Ancak bir zalimin elindeki ilim, ölüm olmakta gözyaşı olmakta bu günkü Gazze'de olduğu gibi zulüm olmaktadır. Kötülerin egemen olmaya çalıştığı bir dünyada umudumuz diridir. İnadına iyilik. İnadına insanlık" dedi.