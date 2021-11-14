Milli Eğitim Bakanı ilk kez uygulanacak diyerek duyurdu! Sınavlarda yeni dönem

İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.