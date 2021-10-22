Özer, AK Partili milletvekillerine bir sunum yapıp sorularını yanıtladı. Özer'in sunumda verdiği mesajları şöyle:

HEDEF FIRSAT EŞİTLİĞİ: Önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliği olacak. Toplanacak MEB şurasının konusu olarak da bunu seçtik. Fırsat eşitliğinin en önemli ayağı okul öncesi eğitim olacak. İstanbul'da bakanlığın üç katı özel eğitim kurumu var. Yeni kurum yapmak istiyorsunuz arsa sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Biz bu sorunu çözeceğiz. Önümüzdeki yıl özel eğitim kurumu sayımız üç katına çıkacak. Bunun için gerekli planlamayı da yaptık, bütçeyi de ayırdık.