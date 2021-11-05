"ÖNCELİK HEP YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Birinci önceliğimiz yüz yüze eğitime devam etmek. Yüz yüze eğitime devam etmek için iki aydan beri çırpınıyoruz. Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamı öğrenmenin yanında psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerinin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için önemliyse, en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Bugün 850 bin dersliğimiz var. 3 kasım itibarıyla bin 496 sınıf kapalı. Binde 2. Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir.