MEB’den yeni adım! Bakan Özer duyurdu: 2022 sonuna kadar...

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı planlayan Bakanlık, planını hızla uygulamaya başladı. Şu ana kadar 5 bin 500 yeni ana sınıfı açan Millî Eğitim Bakanlığı, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78'den yüzde 85'e çıkardı. Böylece 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 45'ten yüzde 48'e yükselmiş oldu. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılması hedefleniyor. Ayrıca 2022 yılında yapılacak ilkokulların tamamının bünyesinde anaokulu veya anasınıfı yapılması kararı alındı.