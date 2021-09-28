Muallim Eş Anlamlısı – Muallim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Muallim eş anlamlısı merak edilenler arasında yer alıyor. Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan anlamdaş kelimeler eş anlamlı olarak adlandırılır. Türkçe'de hemen hemen her kelimenin anlamdaşı ve zıt anlamlısı da bulunmaktadır. Muallim sözcüğü etimolojik olarak Arapça "Im" kökünden türemiş ve "mu'allim" yani talim eden, öğreten anlamlarını taşımaktadır. Bu kapsamda; muallim eş anlamlısı nedir? Muallim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

MUALLİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Muallim eş anlamlısı öğretmen sözcüğüdür. Öğretmen sözcüğü günümüzde daha çok kullanılır ve öğreten, eğiten anlamlarını taşımaktadır. Hem öğretmen kelimesi hem de muallim kelimesi birbirinin yerine kullanılabilir, cümle içerisinde ya da tek başına da anlam ifade etmektedirler.

MUALLİM NE DEMEK?

Eski zamanlarda sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan muallim kelimesi Arapça dilinden Türkçe'ye geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre muallim kelimesi öğretmen demektir. Bu kelime aynı zamanda, muallim eş anlamlısı olarak kullanılır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

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Millet eş anlamlısı

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Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı