NUN Okulları’nın ‘Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi’nin teması ‘Özgürleştiren Sınırlar’

Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nin 4'üncüsü 23 Kasım 2024 tarihinde "Özgürleştiren Sınırlar" başlığıyla NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, eğitimciler başta olmak üzere eğitimin her alanından katılımcıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu yıl, bireysel ve toplumsal özgürlüğün sağlanması için sınırların önemine odaklanılarak, sınırların insanın içsel ve sosyal dünyasını nasıl şekillendirdiği üzerine derinlemesine bir bakış sunulacak.Zirvede, "Gerçek özgürlük nedir ve sınırlar bu özgürlüğü nasıl şekillendirir?", "Sınırsız bir yaşam gerçekten mümkün mü?" gibi sorulara yanıt aranacak. Eğitimde sınırları doğru belirlemenin bireylerin kimlik ve karakter gelişimindeki rolü tartışılacak. Eğitim dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Şule Alan, Doç. Dr. Lütfü Hanoğlu ve Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, özgürleştirici sınırların nasıl oluşturulabileceği ve eğitimcilerin bu süreçteki rolü üzerine konuşmalar yapacak.Zirve boyunca gerçekleşecek olan farklı paneller, atölyeler ve söyleşilerle katılımcılar, sınırların bireysel ve toplumsal gelişim üzerindeki etkilerini keşfetme fırsatı bulacak. Özellikle çağımızın hız ve haz odaklı yaşam tarzının insanın sınırlarını nasıl ihlal ettiğine, bu ihlallerin özgürlük kavramına getirdiği yeni tanımlamalara dikkat çekilecek. Farklı temalarda atölye çalışmaları sunulacak; teknolojinin sınırları, kişisel sınırlar ve sosyal sorumluluk gibi konular derinlemesine işlenecek.NUN Okulları tarafından ilk kez 10 Mart 2018'de düzenlenen geleneksel zirveye bütün eğitimciler davet edildi. Saat 09.00'da başlayacak ve hoş geldiniz konuşmasını NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, açılış konuşmasını ise Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in yapacağı zirvede yönetmen ve yazar Nacer Khemir, "İnsanın engel tanımayan sınırları", Prof. Dr. Kemal Sayar, "Eğitim serüveninde özgürlük sanrısı ve sınırlar", Prof. Dr. Mustafa Otrar, "Üretken yapay zekâ öğrenmesi çağında okulda sınırlar", Prof. Dr. Şule Alan, "Dikkat: Sınır ihlali var", Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, "Sınırlarda aidiyet inşası", Prof. Dr. Nabi Avcı, "Dijital görgü ve sınırlar", Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Vücudumuzun karar mekanizması nasıl sınır çizer?" konulu konuşmalar yapacak.Zirvede ayrıca Yönetim Danışmanı Mehmet Yücel Atış, Akademisyen Doç. Dr. Gül Esra Atalay ve fotoğrafçı-seyyah Sevde Sevan Usak'ın panelist olarak katıldığı "Serbest Çağrışım" başlıklı panel düzenlenecek.