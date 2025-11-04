Nun Vakfı’ndan eğitimde ufuk açan projelere ödül

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 1 Kasım'da düzenlediği Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nde öğretmenlerden dijital içerik üreticilerine kadar eğitimin öncülerine ödüller verildi. Dijital çağın yüzeyselleştirici bilgi akışına karşı, düşünceyi kökleriyle buluşturan çalışmalarıyla öne çıkan Klasik Düşünce Okulu, "Eğitimde 1 Adım Ötesi Dijital İçerik Ödülü"ne layık görüldü.

FUAT SEZGİN'E VEFA

Eğitimde 1 Adım Ötesi Kurumsal Girişim Ödülü, İslam medeniyetinin bilimsel mirasını sistematik biçimde ortaya koyan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne verildi. Törende, müzenin kurucusu Prof. Dr. Fuat Sezgin rahmetle anıldı. Eser Ödülü ise kültürel temsillerin görünmez iktidar ilişkileri tarafından nasıl şekillendiğini cesurca ortaya koyan çalışmasıyla "Bias in Popular Culture" ile Dr. Anas Al-Sheikh-Ali aldı.

ÖĞRETMENLERE ÖDÜL

Eğitimde 1 Adım Ötesi Öğretmen Ödülleri, Enstitü Sosyal'in katkılarıyla bu yıl ikinci kez düzenlendi. Birincilik ödülünü, "Kavramsal Analiz Atölyesi" projesiyle Abdulsamet Ağdaş kazandı. İkincilik ödülünü, "Zihin Atölyesi: Dijital Estetik" projesiyle Ahmet Göktuğ Kılıç ve Merve Bakır alırken üçüncülük ödülü ise Mustafa Ali Kaya'nın "Altın Çağın Mirası" projesine verildi.

İLHAM VEREN PLATFORM

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği Öğretmen Ödülleri, eğitime yenilik kazandıran, ahlaklı ve bilinçli gençler yetiştirmeye adanmış öğretmenleri görünür kılmayı sürdürüyor. Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, düşünce üretimi, kültürel miras ve insanı merkeze alan vizyonuyla sadece bir ödül töreni değil, eğitimin geleceğine yön veren düşünce platformu olmayı da sürdürüyor.