Öğrencinin ödev zaferi

Türkiye'de çocuklardan doğrudan başvuru alan tek hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu'na çocuklardan ilginç başvurular geliyor. 2023 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna çocuklar tarafından toplamda 223 başvuru geldi. KDK'nın çocuklar için özel oluşturduğu www.kdkcocuk.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılan başvuruda bir çocuk, 11. sınıf öğrencisi olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan öğrencilere ara tatil ödevi verilmeyeceği kararına rağmen kendilerine 81 sayfa yani 424 soru içeren ödev verildiğini bildirdi. Başka bir öğretmenin ise 200 soruluk ödev verdiğini belirten çocuk, fikir ve düşüncelerini özgürce açıklama hakkı bulunduğunu belirterek haklarının korunması talebiyle KDK'dan yardım istedi.Başvuruyu işleme KDK Başkanı Şeref Malkoç, MEB nezdinden ilgili okulla temasa geçerek öğrencilere ara tatillerde aşırı ödev verilmesi konusunu masaya yatırdı. Yapılan görüşmeler sonucu ilgili öğrenci ve öğretmenleriyle de görüşülerek "dostane çözüme" gidildi. Böylece öğrenciler bayrama denk gelen ara tatilde ödevden kurtuldu.Başvuruda bulunan bir çocuk da iki senedir sitelerine fiber internet çekilmesi için çaba sarf ettiğini ama sonuç alamadığını, altyapı olmadığı için derslerine çalışamadığını belirterek gereğinin yapılması için KDK'ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun ikamet ettiği lokasyona erişim altyapısının tesis edildi.KDK'ya çocuğu adına Karaman'dan başvuran bir baba ise, evladının 1. sınıfa başladığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sınıfın azami 25 kişi olmasına özen gösterdiğini ancak çocuğunun sınıfının 32 kişilik ve ilkokul ile ortaokulun aynı binada olduğunu belirtti. Verimli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması gerektiğini bildiren vatandaş, sınıf mevcudunun eğitim-öğretimin verimi açısından daha önemli olduğunu ileri sürerek sınıf mevcutlarının düşürülmesi talebiyle KDK'ya başvurdu. KDK, yine MEB nezdinden devreye girerek öğrenci sayısı 30'dan fazla olan şube oranının azaltılmasına yönelik geliştirilen politikalar ve temel eğitimdeki bütün okulların tekli eğitime geçirilmesi hedefini anımsattı. KDK, bu doğrultuda ilgili okulda öğrenci sayısında beklenen artış da gözetilerek okulun fiziki kapasitesinin artırılması, ilkokul ile ortaokulun ayrılması gibi hususların değerlendirilerek gerekli planlama ve kaynak tahsisinin yapılması yönünde bakanlığa tavsiye kararı verdi.