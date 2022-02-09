Öğretmen Meslek Kanunu’nda detaylar netleşiyor! Mülakat yok zorunlu eğitim var





Öğretmenlerin akademik kariyer yapması özendirilecek. Kanunda "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemi tanımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hafta başında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimle ilgili tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz" demişti. Kanunun uygulanmasına yönelik detaylar şöyle: