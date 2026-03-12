Öğretmenlere yeni nesil eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarına verilecek eğitimi programı, öğretmen yetiştirme modelinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yeni sistemle öğretmen adayları göreve başlamadan önce kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçecek. Program yalnızca klasik pedagojik derslerden oluşmuyor. Eğitimde yapay zekâ, dijital içerik üretimi, veri temelli ölçme ve değerlendirme, medya okuryazarlığı ve Türk eğitim düşüncesi gibi çok sayıda başlık öğretmen adaylarının eğitim programına dahil edildi. Eğitimler 13 Nisan'da başlayacak.

HEDEF: ÇOK YÖNLÜ ÖĞRETMEN

Programın temel amacı, öğretmen adaylarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hem akademik hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirmek. Bu kapsamda öğretmen adaylarına öğretim programlarını doğru yorumlama, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre öğretim planlama ve öğrenme süreçlerini veri temelli analiz edebilme becerileri kazandırılması hedefleniyor.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL EĞİTİM

Öğretmen adayları eğitimde yapay zekâ araçlarının kullanımını, dijital öğrenme ortamlarının yönetimini ve yeni nesil öğretim teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenecek. Böylece sınıf ortamında teknolojiyle uyumlu öğretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TÜRK EĞİTİM DÜŞÜNCESİ DE PROGRAMDA

Akademi programında Türk eğitim düşüncesine de geniş yer ayrıldı. Farabi, İbn Sina ve Gazali gibi klasik düşünürlerden Ziya Gökalp, Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'a uzanan düşünce geleneği öğretmen adaylarına aktarılacak. Böylece öğretmenlerin Türkiye'nin eğitim birikimini tanıyan bir perspektifle yetişmesi hedefleniyor.

UYGULAMALI DERSLER

Akademinin ilk aşamasında yaklaşık 10 bin öğretmen adayına eğitim verilmesi planlanıyor. Modelin tam kapasiteye ulaşmasıyla da her yıl 10 binlerce öğretmen adayının akademi eğitiminden geçmesi hedefleniyor. Böylece öğretmenliğe adım atan her adayın mesleğe daha güçlü bir hazırlık süreciyle başlaması amaçlanıyor. Hazırlık eğitimi programı 10'ar haftalık 4 dönemden oluşuyor. Uygulamalı dersler ise ilk dönemden başlayarak 3 dönem haftada birer gün, 4'üncü dönem ise tamamen uygulamayı kapsayacak.