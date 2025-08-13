Okul kıyafetlerinde özel işaret yasak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerinde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyeceğini belirterek, "Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek" bilgisini verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

EKONOMİK OLACAK

Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek" dedi.