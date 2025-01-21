Okullarda organize zorbalık tehlikesi

Okullarda akran zorbalığı gittikçe artarken, çocukların ceza almamak için çeteleşip "organize zorbalık" yaptıkları ortaya çıktı. TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, çocukların çete gibi davranıp her gün değişik isimlerin eylemde bulundukları bilgisini verdi. Süslü, TBMM'de komisyonun kurulmasından itibaren okullara gidip çocuklarla görüştüğünü dile getirerek, izlenimlerini ve tespitlerini toplantıda üye milletvekilleriyle paylaştı. Süslü, "Çocuklardan biri bana şunu söyledi: Arkadaşlardan bazıları işin yolunu bulmuş. Ceza almamak için sürekliliğin olmaması gerekiyormuş. Onun için çete gibi hareket ediyorlar. Birini Ahmet yapıyor, birini Mehmet yapıyor. O zaman sürekliliğe de girmiyor. Çocuklar akran zorbalığında organize olmuş'' dedi. Süslü, Adalet, Milli Eğitim ve Aile Bakanlığı'nın akran zorbalığına yönelik çalışmalarında çocukları bu konuda bilgilendirmesi, düzenlenen seminerlerde öğrencilere, öğretmenlere, velilere bu durumun anlatılması gerektiğini söyledi.