Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Dağılma Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı Devleti dağılma döneminde genel olarak topraklarını koruma politikası içerisine girmiştir. Osmanlı devleti dağılma döneminde pek çok isyanla karşılaşmış ve birçok devletle anlaşmalar düzenlenmiştir. İşte, Osmanlı için çok zor süreçlerin yaşandığı dağılma dönemi padişahları…

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Padişahları

II. Mahmud (1808 – 1839)

Abdülmecid (1839 – 1861)

Abdülaziz (1861 – 1876)

V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Mehmed Reşad (1909 – 1918)

Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

Dağılma Dönemi Padişahlarının Yaptığı İcraatlar

II.Mahmud

Osmanlı Devleti'nin 30. padişahıdır.

1785 yılında doğmuştur.

Tahta geçtiğinde 23 yaşındaydı.

II.Mahmut döneminde pek çok alanda ıslahatlar yapılmıştır.

Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine Nazırlıklar kuruldu.

Müsadere (Padişahın devlet adamlarının mallarına el koyması.) usulünü kaldırdı.

Tımar sistemi kaldırıldı.

Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.

İlköğretim zorunlu hale getirildi.

İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi.

Mekteb-i Maarif açıldı.

İlk resmi gazete Tavkvim-i Vakayi çıkarıldı.

Devlet dairelerine resmini astırdı.

Devlet memurları maaşa bağlandı.

Polis, posta ve karantina örgütleri kuruldu.

İlk kez pasaport uygulaması başlatıldı.

Sekban-ı Cedid ordusu kuruldu.

Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye açıldı.

1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.

Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kuruldu.

Sultan Mahmut 1839 yılında vefat etti.

Abdülmecid

Osmanlı Devleti'nin 31. Padişahıdır.

1823 yılında doğdu.

17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu.

Tanzimat dönemi padişahı olarak bilinmektedir.

Islahat Fermanı'nı yayınlayarak gayrimüslimlere verilen haklar çoğaltılmış ve Batı sermayesinin Türkiye'ye girmesi kolaylaştırılmıştır.

Taşra Teşkilatı'nı Fransız Mülki İdare Sistemi'ni esas alarak yeniden düzenlemiştir.

Eğitim alanında da büyük atılımlar yapan padişah döneminde, Meclis-i Maârif-i Umûmiyye'nin hazırladığı bir kanuna göre ilköğretim mecburi olacak, ilk ve orta öğretimde para alınmayacak, bir de Dârülfünun kurulacaktı.

İltizam usulü kaldırıldı.

Bank-ı Dersaadet adıyla ilk Osmanlı bankası kuruldu.

İlk kağıt para Kaime basıldı.

Osmanlı padişahlarının nişan vermesi fakat almaması geleneğini değiştirmiş ve Fransız imparatoru III.Napolyan'dan ilk kez nişan almamıştır.

Sultan Abdülmecid 1861 yılında 39 yaşında iken vefat etti.

Abdülaziz

Osmanlı Devleti'nin 32. Padişahıdır.

1830 yılında doğdu.

İlk askeri rüştiyeler açıldı.

Sanat okulları açıldı.

İlk demiryolları hattı açıldı.

Bu dönemde Mecelle hazırlanmıştır.

Şura-yı Devlet (Danıştay) kuruldu (1868)

Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) faaliyete geçti (1868).

Belediyeye bağlı ilk modern İtfaiye teşkilâtı kuruldu (1871).

Darüşşafaka lisesi açıldı.(1873)

Avrupa'ya ilk gezi Abdülaziz zamanında gerçekleşmiştir.

1875 yılında devlet iflas ettiğini açıklamıştır.

Tahttan indirilip öldürülen son padişahtır.

1876 yılında vefat etmiştir.

V.Murad

Osmanlı Devleti'nin 33. Padişahıdır.

1840 yılında İstanbul'da doğdu.

93 tahtta kalmıştır.

1876 yılında ruhsal rahatsızlığı sebebiyle tahttan indirildi.

Osmanlı Padişahları arasında en az süre tahtta kalan padişahtır.

Sultan V. Murad 1904 yılında vefat etmiştir.

II.Abdülhamid

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahıdır.

1842 yılında İstanbul'da doğdu.

1876 yılında tahta çıkan II.Abdülhamid, 23 Aralık 1876 yılında ilk Anayasa olan Kanun-i Esasi'yi ilan etmiştir.

Tahta çıktığı dönemde içeriden ve dışarıdan büyük sorunlarla karşılaşan II.Abdülhamid Londra Protokolü'nü reddedince Rusya 1877 yılında devlete savaş ilan etmiştir.(93 Harbi)

1878 yılında Meclis-i Mebusan'ı süresiz tatil etti.

Savaşın sonunda 1878 yılında ağır şartlar içeren Ayestefanos Anlaşması imzalandı.

1878'de Berlin Anlaşması imzalanarak, pek çok toprak kaybedilmiş ve Rusya'ya karşı ağır harp tazminatı ödenmesi kabul edilmiştir.

1. ve 2. Çırağan Vakaları nedeniyle hafiye teşkilatı kurdu.

Borçları kapamak için Muharrem Kararnamesi adı verilen anlaşmayla alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini toplamak üzere Düyun-u Umumiye'yi kurma imtiyazı tanındı.

1888 yılında Haydarpaşa- İzmir demiryolunu Ankara'ya kadar uzattı.

1902 yılında Ankara'yı Bağdat'a bağlayacak hattın yapımına dair Almanlarla anlaştı.

II.Abdülhamid dış politikada imparatorluğun barış içinde yaşamasını sağlamıştır.

Osmanlı padişahları içerisinde Halifelik sıfatını en çok kullanan II.Abdülhamid'dir.

Japonya ve Güney Afrika gibi uzakta olan ülkelere din alimleri göndererek İslamiyet'in oralarda yayılmasını sağlamıştır.

Şam'dan Mekke'ye kadar giden Hicaz demiryolunu inşa ettirmiştir.

Sultan Abdülhamid Osmanlı'nın en zor zamanlarında 33 yıl tahtta kalmayı başarmıştır.

Haydarpaşa Tıbbiyesi, Şişli Etfal Hastanesi ve Darülaceze sağlık ve yardım alanında attığı en büyük adımlardır.

Ticaret, ziraat ve sanayi odaları onun zamanında açılmıştır.

Hicaz ve Bafra'ya telgraf hatları çekildi.

Birçok şehre saat kulesi yaptırmıştır.

II.Abdülhamid 27 Nisan 1909 yılında tahttan indirildi.

Son zamanlarını Beylerbeyi Sarayı'nda tutularak geçiren Abdülhamid, 1918 yılında vefat etti.

Mehmed Reşad

Osmanlı Devleti'nin 35. Padişahıdır.

1844 yılında doğmuştur.

1909 yılında 65 yaşında iken padişah oldu.

Doğu Anadolu ve Balkanlarda saltanatının ilk yıllarında karşılıklar oldu.

Trablusgarp Savaşı'nda Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara geçti.

Balkan savaşlarında ise Meriç ırmağının batısında kalan topraklar kaybedildi.

1913 yılında Bab-ı Ali baskını yaşandı.

Bu tarihten sonra devlet yönetimi İttihat ve Terakki'nin eline geçmiştir.

Bu dönemde devletler 1. Dünya Savaşı'na girmiştir.

Sultan Mehmed Reşad savaşın sonucunu göremeden 1918 yılında vefat etti.

Mehmed Vahdeddin