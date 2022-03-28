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Haberler FotoHaber Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi
Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:34

Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Osmanlı İmparatorluğu, vakti zamanında 3 kıtaya hükmetmiş, devasa bir cihan imparatorluğuydu. Bu imparatorluk, tebaasını son derece adil bir biçimde yönetmeyi başarmış, devletin üst kademelerinde hakkı ve adaleti korumuş, oldukça sistemli ve iyi işleyen bir yapıya sahipti. Bu sebeple Osmanlı padişahları hükümranlıklarından yüzlerce yıl sonra bile tanınmakta ve anılmaktadır. Osmanlı padişahları hem halkı tarafından çok sevilmiş hem de günümüzde adları saygı ve sevgi ile anılan, popüler padişahlar olmuşlardır. Bu içerikte sizler için sırasıyla Osmanlı'nın kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma dönemi padişahları listesini paylaştık. İşte kronolojik sırayla Osmanlı padişahlarının soy ağacı, şeceresi ve isim listesi...

Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Osmanlı padişahları bu yüce devletin kuruluşunda ve yükselişinde en kritik rolü oynuyordu. Tarihin seyrine yön veren, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösteren büyük bir imparatorluğun mimarı olan bu isimler, günümüzde ders olarak okutulmakta ve nesillere ışık tutmaktadır. Osmanlı padişahlarının isimleri, şeceresi ve soy ağacı hala merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme, Dağılma dönemi hükümdarları bu sebeple oldukça merak ediliyor. İşte kronolojik sırasıyla Osmanlı padişahları soy ağacı ve isim listesi ile sıralaması!

Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Osmanlı Padişahları Kronolojik Sıralaması

Osmanlı İmparatorluğu, coğrafi olarak aslında yönetilmesi çok zor bir konumdaydı. Çünkü hem Doğu hem de Batı bölgelerinde söz ve hak sahibiydi. Bir imparatorluğun bu kadar enine ve boyuna uzun topraklara hâkim olması, buralarda düzen ve adaleti sağlayabilmesi, pek tabii, maharetli Osmanlı padişahları sayesinde gerçekleşebilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda şehzadeler (yani padişah oğulları) doğdukları andan itibaren sıkı bir eğitimden geçirilirlerdi. Bu sayede pek çok dil öğrenir, kültürler ile tanıştırılır, bilim ve edebiyat dünyasına hâkim olmaları sağlanırdı. Bunun yanında ok, kılıç, at binme gibi yetenekleri de çocukluktan geliştirilirdi. Tüm bunlar, Osmanlı Padişahlarının hem dünyayı takip edebilen birer entelektüel olmalarını, hem de iyi birer savaşçı olmalarını sağlardı. Peki yükselme, duraklama, gerileme, dağılma dönemi padişahları kimlerdi?

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Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Osmanlı Padişahları Şeceresi

Osmanlı padişahları sıralaması, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemi gibi özel gruplara ayrılmışlardır. Bunun sebebi Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uzun bir ömre sahip olması ve tarih anlatımındaki "antropomorfik" yöntemdir. "antropomorfik" yöntem, insani özelliklerin herhangi bir şeye yüklenmesidir. Burada da Osmanlı İmparatorluğu'nda yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemleri derken aslında imparatorluğu bir insana benzetiyoruz. İmparatorluk tıpkı bir "insan" gibi doğuyor, büyüyor, gelişiyor, duraksıyor, geriliyor ve dağılıyor, yani ölüyor. Bunu yaparak İmparatorluğu, insanın çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık gibi dönemlerine benzetiyoruz.

Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Her dönemin yarattığı bazı padişahlar vardır. Örnek olarak, Fatih Sultan Mehmed Han, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han dönemleri, özellikle, İmparatorluğun en parlak dönemlerinin en parlak padişahları olarak biliniyor ve adlandırılıyor. Yükselme dönemine ait olan sadece bu üç padişah değildir fakat bazı padişahlar dönemine damga vururlar, bazıları ise biraz daha sönük kalırlar. Örnek olarak Duraklama Dönemi padişahlarından IV. Murad, zor bir dönemde bile olsa İmparatorluğu yeniden kısa bir süreliğine ayağa kaldırmayı başarabilmiştir. Bu nedenle, IV. Murad da, Duraklama dönemine damgasını vurmuş bir padişahtır. Bu örnekler, Osmanlı İmparatorluğu özelinde çoğaltılabilir.

Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Sırasıyla Osmanlı Padişahları

Sırasıyla Osmanlı Padişahları isimleri ve soy ağacı aşağıdaki gibidir;

Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Sırasıyla Kuruluş Dönemi Padişahları:

Osman Gazi

Orhan Gazi

I. Murad

I. Bayezid (Yıldırım Bayezid)

I. Mehmed

II. Murad

Osmanlı Padişahları Sıralaması: Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahları Soy Ağacı ve İsim Listesi

Sırasıyla Yükselme Dönemi Padişahları:

II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed)

II. Bayezid

I. Selim (Yavuz Sultan Selim)

I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)

II. Selim

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