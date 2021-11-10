Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Gerileme Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı Devleti'ni gerileme dönemine iten pek çok sebep bulunmaktadır. Bunlardan bazıları sosyal alanda bozulmalar, eğitim siteminde yaşanan sorunlar, askeri sistemin bozulması ve dış etkenler gibi sebeplerdir. Peki, gerileme döneminde neler yaşanmıştır. İşte, Osmanlı Devleti gerileme dönemi ve sırasıyla gerileme dönemi padişahları…
Osmanlı Gerileme Dönemi Padişahları
- III.Ahmet (1703-1730)
- I.Mahmut (1730-1754)
- III.Osman (1754-1757)
- III.Mustafa (1757-1774)
- I.Abdülhamid (1774-1789)
- III.Selim (1789-1807)
- IV.Mustafa (1807-1808)
Osmanlı Gerileme Dönemi Padişahlarının İcraatları
III.Ahmet
- Osmanlı Devleti'nin 23. Padişahıdır.
- 1673 yılında doğmuştur.
- Tahta çıktığında II.Mustafa ve çocuklarını hapsettirmiştir.
- Vezir ve sadrazamları değiştirdi ve kendi alayını kurdu.
- O dönemde yeniçeriler ve bostancılar ayaklanmış ancak ayaklanma kısa sürede bastırılmıştır.
- III.Ahmet İran ile dostça ilişkiler kurdu ve Rusya ile İsveç arasında çıkan muharebede tarafsız kaldı.
- İsveç Kralı'nın Osmanlı'ya sığınması ile Rusya Osmanlı topraklarına saldırdı Osmanlı Rusya2ya karşı savaş ilan ederek 1711 yılında harekâta başladı.
- Prut nehri üzerinde savaşan Osmanlı ve Rusya savaşından Osmanlı galip çıktı ve Azak ve çevresini Rusya'dan geri aldı.
- 1714 yılında Mora'yı fethetmek için Osmanlı donanması sefere çıktı ve galibiyetle geri döndü.
- III.Ahmet saltanatının son zamanlarında İran ve Afganlılarla bazı münasebetler yaşamıştır.
- 1726 yılında Nihavend civarında Osmanlı ordusu İran ve Afgan kuvvetleri ile savaştı ancak savaş mağlubiyetle sonuçlandı.
- Patrona Halil isyanı da III.Ahmet döneminde yaşanan sosyal, askeri, siyasal ve ekonomik pek çok sebepten ortaya çıkmıştır.
- Lale devri III.Ahmet döneminde yaşanmıştır.
- Bahçeyi ve çiçekleri sevdiği için "şükufecilik" denen çiçekçilik III.Ahmet döneminde meslek haline geldi.
- 1727 yılında ilk kez III.Ahmet'in fermanıyla Türkçe kitap basan matbaa kurulmuştur.
- İstanbul Tekfur Sarayı'nda 1725 yılında içini fabrikası kuruldu.
- İstanbul'da kumaş dokumak için fabrikalar inşa edildi.
- 27 yıl saltanatlık yapan III.Ahmet 1736 yılında vefat etmiştir.
I.Mahmut
- Osmanlı Devleti'nin 24. Padişahıdır.
- 2 Ağustos 1696 yılında Edirne'de doğdu.
- Padişahlığın ilk döneminde Patrona Halil isyanı ile uğraşmıştır.
- 1730 yılında Patrona Halil öldürüldü ve çıkan isyanlar da halkın desteği ile 1731 yılında bastırıldı.
- Osmanlı ordusu 1731 yılında Kirmanşah'ı aldı ve Kürican'da da İran ordusunu bozguna uğrattı.
- Tebriz ve Urmiye'yi alan Osmanlı ordusu 1732 yılında İran ile Ahmet Paşa Anlaşması imzalandı.
- 1733 yılında İran kaybettikleri toprakları geri almak için Arpaçay'da Osmanlı ile karşı karşıya geldi ve Tiflis, Gence ve Revan'ı geri aldı.
- Osmanlı bu dönemde Avusturya ve Rusya ile de mücadele etti. Ruslar Kılburun, Gözleve ve Urkapı'yı işgal etti. Avusturya ise 1737 tarihinde Eflak, Sırbistan ve Bosna'yı işgal etti.
- I.Mahmut'un emriyle Rusya'nın elinden Kılburun ve Ozi kaleleri, Avusturya'dan Banka Luka alınarak büyük bir zaferle dönüş yapıldı.
- Yaşanan bu olaylar karşısında Avusturya ve Rusya'nın barış istemesi sonucu iki ülke ile 1739 yılında Belgrad Anlaşması imzalandı.
- I.Mahmut Ayasofya Kütüphanesi ve pek çok kütüphane kurdu.
- Arap İskelesi Camii ve Rumeli Hisarı'nda Yıldıztepe mescidi ve İskele Camii onun tarafından yaptırılmıştır.
- Sultan Mahmut 1754 yılında vefat etmiştir.
III.Osman
- Osmanlı Devleti'nin 25.padişahıdır.
- 3 yıl saltanatlık yapan III.Osman; 6 kez sadrazamlığa, 4 kez şeyhülislamlığa ve 1 kez kaptan-ı deryalığa tayin yapmıştır.
- Şiddetli soğuk ve yangınların olduğu bir dönem olan II.Osman döneminde 1755 yılında Haliç donmuş ve 4 büyük yangın yaşanmıştır.
- Dış meselelerde sakin bir dönem olan III.Osman döneminde 1756 yılında Danimarka Krallığı ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşma o dönemde ve o ülke ile yapılan tek anlaşma özelliği taşımaktadır.
- III.Osman 1757 yılında vefat etmiştir.
III.Mustafa
- Osmanlı Devleti'nin 26. Padişahıdır.
- 1717 yılında Edirne'de doğdu.
- Tahta çıktığında ilk işi halkın memnuniyetini sağlamak oldu.
- Hac yolunun güvenliğini sağladı, Eski Saray Baltacı Ocağı'nı kaldırdı ve saray masraflarını kıstı.
- Askeri alanda yenilik yapan sultan; yeni gemiler yaptırdı, Tophane ve Topçu Ocağı'nı ıslah ettirdi ve yeni toplar döktürdü.
- Ruslarla girilen savaş Osmanlı Devleti'ni hayli zora sokmuştur.
- III.Mustafa 1774 yılında vefat etmiştir.
I.Abdülhamid
- Osmanlı Devleti'nin 27. Padişahıdır.
- Devletin ekonomisinin iyileştirilmesi için ıslahatlar yapmıştır.
- Cülus bahşişini yasakladı.
- Ulufe dağıtımı yasaklandı.
- İç ve dış borçlar nedeniyle Esham sistemi uygulandı.
- İlk istihkâm okulu I.Abdülhamid döneminde açıldı.
- Humbaracı Ocakları düzenlendi.
- 1775 yılında Osmanlı-Rus savaşı başladı. Bu savaşla Basra yeniden Osmanlı'nın egemenliğine girdi.
- Ahdülhamid başa geçtiğinde Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya uymayan Rusya Kırım'ı işgal etti.
- 1787 yılında Osmanlı-Avusturya savaşı başladı.
- 1791 yılında Ziştovi Anlaşması imzalandı ve Avusturya işgal ettikleri toprakları Osmanlı Devleti'ne geri verdi.
- Abdülhamit döneminde Gülşehir Kurşunlu Camii, Beylerbeyi Camii ve Hasköy Silahdar Yayla Efendi Çeşmesi gibi önemli eserler yapılmıştır. • I.Abdülhamid 1789 yılında felç geçirerek vefat etmiştir.
III.Selim
- Osmanlı Devleti'nin 28.padişahıdır.
- 1761 yılında doğdu.
- 1792 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu.
- Ordu'nun masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid hazinesini oluşturdu.
- Askeri eğitim veren okullarda matbaalar açıldı.
- Avrupa devletleri başkentlerinde sürekli elçilikler açtırdı.
- Birçok yabancı eser tercüme ettirildi.
- Sırp İsyanları ilk kez bu dönemde ortaya çıkmıştır.
- Sultan 1805 yılında genel askerlik uygulamasını başlattı ancak hoşnutsuzluğa yol açtığı için bu durumu geri aldı.
- 1807 yılında İngiliz filosunun Çanakkale'den rahatça geçmesi sultanın otoritesini sarmıştır.
- III.Selim 1808 yılında vefat etmiştir.
IV.Mustafa
- Osmanlı Devleti'nin 29.padişahıdır.
- 1779 yılında doğmuştur.
- Saltanata gelince Nizam-ı Cedid ordusunu dağıttı.
- Bu dönemde Rusya ile anlaşmalar sağlandı.
- Padişahlığı süresince hiçbir ülke ile savaşa girmemiştir.
- Hükümdarlığı 14 ay sürdü.
- IV.Mustafa 1808 yılında 29 yaşındayken vefat etti.