Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:35 Son Güncelleme: 10.11.2021 08:35

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Gerileme Padişahları Kimlerdir?

Duraklama devrinin ardından Osmanlı Devleti gerileme dönemini yaşamıştır. Karlofça anlaşmasından başlayıp yaş anlaşmasına kadar geçen süre Osmanlı’nın gerileme dönemi olarak kabul edilir. Bu yıllar 1699 ile 1792 yıllarını kapsayan 93 yıllık bir süredir. Duraklama devrinde yaşadığı sorunları düzeltemeyen Osmanlı Devleti siyasi, askeri ve birçok alanda yaşadığı sıkıntıların üstüne yenilerini de ekleyerek gerileme dönemine girmiştir. Peki, Sırasıyla Osmanlı Devleti gerileme dönemi padişahları kimlerdir?