Haberler Fotohaber Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri
Giriş Tarihi: 29.01.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:59

Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Türk Tarihine ve kültürüne meraklı olanların hâkim olmak istediği konulardan biri Osmanlı padişahları sıralamasıdır. Kuruluştan yıkılışa kadar tahta çıkan her padişah tarihimiz için oldukça önemlidir. Kronolojik soyağacı sırası ile hükümdarların isimlerini bilmek tarihte yaşanan olayları da takip edebilmeyi mümkün kılmaktadır.

Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Osmanlı Devleti, 1299'dan 1922'ye kadar toplam 36 padişah görmüştür. Neredeyse 623 yıllık bu devlet, çok sayıda başarıya imza atmıştır. Tarihe meraklı olanlar ise Osmanlı Padişahları sıralaması ile genel kültürüne katkı sunmak istemektedir.

Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Osmanlı Padişahları Sıralaması

Osmanlı Padişahları tahta çıkış tarihlerine göre sırasıyla şu şekildedir:

Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri
  1. · Osman Gazi (1299–1324)
  2. · Orhan Gazi (1324–1362)
  3. · I. Murad (Hüdavendigâr) (1362–1389)
  4. · I. Bayezid (Yıldırım) (1389–1402)
  5. · I. Mehmed (Çelebi) (1413–1421)
  6. · II. Murad (1421–1444 / 1446–1451)
  7. · II. Mehmed (Fatih) (1444–1446 / 1451–1481)
  8. · II. Bayezid (1481–1512)
  9. · I. Selim (Yavuz) (1512–1520)
  10. · I. Süleyman (Kanuni) (1520–1566)
  11. · II. Selim (1566–1574)
  12. · III. Murad (1574–1595)
  13. · III. Mehmed (1595–1603)
  14. · I. Ahmed (1603–1617)
  15. · I. Mustafa (1617–1618 / 1622–1623)
  16. · II. Osman (Genç Osman) (1618–1622)
  17. · IV. Murad (1623–1640)
  18. · I. İbrahim (1640–1648)
  19. · IV. Mehmed (1648–1687)
  20. · II. Süleyman (1687–1691)
  21. · II. Ahmed (1691–1695)
  22. · II. Mustafa (1695–1703)
  23. · III. Ahmed (1703–1730)
  24. · I. Mahmud (1730–1754)
  25. · III. Osman (1754–1757)
  26. · III. Mustafa (1757–1774)
  27. · I. Abdülhamid (1774–1789)
  28. · III. Selim (1789–1807)
  29. · IV. Mustafa (1807–1808)
  30. · II. Mahmud (1808–1839)
  31. · Abdülmecid (1839–1861)
  32. · Abdülaziz (1861–1876)
  33. · V. Murad (1876)
  34. · II. Abdülhamid (1876–1909)
  35. · V. Mehmed (Reşad) (1909–1918)
  36. · VI. Mehmed (Vahdeddin) (1918–1922)
Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Kronolojik soyağacı sırası ile hükümdarların isimleri ve dönemlerinde yaşanan en önemli olaylar aşağıdaki gibidir:

Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Kuruluş Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulması ile birlikte 1451 yılına kadar olan süreç kuruluş dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde 6 padişah sırası ile tahta çıkmıştır. Söz konusu padişahlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Osman Gazi (1299–1324)

  • Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu gerçekleşti.
  • Söğüt ve çevresinde bağımsızlık sürecinin başladı.

2. Orhan Gazi (1324–1362)

  • Bursa fethedildi ve başkent yapıldı.
  • İlk düzenli ordu ve divan teşkilatı bu dönemde kuruldu.

3. I. Murad (1362–1389)

  • Edirne'nin fethedildi ve başkent yapıldı.
  • Rumeli'de kalıcı hâkimiyet sağlandı.
  • Kosova Savaşı gerçekleşti ve 1.Murad bu savaşta şehit oldu. (1389)

4. I. Bayezid – Yıldırım (1389–1402)

  • Anadolu Türk siyasi birliğini kurma girişimleri gerçekleşti.
  • Ankara Savaşı ve Timur'a yenilgi yaşandı. (1402)

5. I. Mehmed – Çelebi (1413–1421)

  • Fetret Devri sona erdi.
  • Devlet otoritesi yeniden kuruldu.

6. II. Murad (1421–1444 / 1446–1451)

  • Haçlılarla mücadeleler yaşandı.
  • Varna ve II. Kosova zaferleri gerçekleşti.
Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Yükselme Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti'nin 1453 ile 1579 yılları arası yükselme dönemi kabul edilir. Bu süre içerisinde 5 padişah tahta çıkmıştır. Bu padişahlar aşağıda sıralanmıştır.

7. II. Mehmed – Fatih (1451–1481)

  • İstanbul'un fethi gerçekleşti. (1453)
  • Orta Çağ kapandı.
  • Kanunnâme-i Âl-i Osman'ın hazırlandı.

8. II. Bayezid (1481–1512)

  • Devletin daha sakin bir siyaset izledi.
  • Endülüs Müslümanlarının Osmanlı'ya kabulü gerçekleşti.

9. I. Selim – Yavuz (1512–1520)

  • Çaldıran ve Mercidabık zaferleri gerçekleşti.
  • Halifelik Osmanlı'ya geçti.

10. I. Süleyman – Kanuni (1520–1566)

  • Osmanlı en geniş sınırlara ulaştı.
  • Kanuni Kanunları yapıldı.
  • Mohaç Meydan Muharebesi gerçekleşti.

11. II. Selim (1566–1574)

  • Kıbrıs'ın fethi yaşandı.
  • İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı.
Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Duraklama Dönemi Padişahları

1579 ile 1699 yılları arası devletin duraklama dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde aşağıdaki padişahlar tahta geçmiştir.

12. III. Murad (1574–1595)

  • İran ve Avusturya savaşları gerçekleşti.
  • Saray masrafları arttı.

13. III. Mehmed (1595–1603)

  • Haçova Meydan Muharebesi yaşandı.
  • Celali isyanları arttı.

14. I. Ahmed (1603–1617)

  • Sultanahmet Camii'nin inşa edildi.
  • Ekber ve Erşed sistemi kabul edildi.

15. I. Mustafa (1617–1618 / 1622–1623)

  • Akli yetersizlik nedeniyle iki kez tahttan indirildi.
Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

16. II. Osman – Genç Osman (1618–1622)

  • Islahat girişimleri yaşandı.
  • Yeniçeriler tarafından öldürüldü.

17. IV. Murad (1623–1640)

  • İç düzen sağlandı.
  • Bağdat geri alındı.

18. I. İbrahim (1640–1648)

  • Saray entrikaları yaşandı.
  • Tahttan indirildi.

19. IV. Mehmed (1648–1687)

  • Köprülüler Devri yaşandı.
  • II. Viyana Kuşatması ve gerileme süreci başladı.

20. II. Süleyman (1687–1691)

  • Kutsal İttifak Savaşları gerçekleşti.
Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

21. II. Ahmed (1691–1695)

  • Osmanlı savunma konumuna geçti.

22. II. Mustafa (1695–1703)

  • Karlofça Antlaşması yapıldı.
  • İlk büyük toprak kaybı gerçekleşti.

Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Gerileme Dönemi Padişahları

1699-1792 yılları arası Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemidir. Bu dönemde padişahlık yapan kişiler aşağıda sıralanmıştır.

23. III. Ahmed (1703–1730)

  • Lale Devri gerçekleşti.
  • Batı'ya açılma süreci yaşandı.

24. I. Mahmud (1730–1754)

  • Patrona Halil İsyanı'nın bastırıldı.
  • Askeri reformlar yaşandı.

25. III. Osman (1754–1757)

  • Kısa ve sakin bir dönem geçirdi.

26. III. Mustafa (1757–1774)

  • Islahat arayışları yaşandı.
  • Rusya karşısında zorlanıldı.

27. I. Abdülhamid (1774–1789)

  • Küçük Kaynarca Antlaşması yapıldı.

28. III. Selim (1789–1807)

  • Nizam-ı Cedid reformları yapıldı.
  • Kabakçı Mustafa İsyanı gerçekleşti.

29. IV. Mustafa (1807–1808)

  • Kısa ve karışık saltanat dönemi yaşandı.

Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Dağılma Dönemi Padişahları

Dağılma döneminde Osmanlı tahtına çıkan padişahlar aşağıdakilerdir.

30. II. Mahmud (1808–1839)

  • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
  • Modernleşme adımları gerçekleşti.

31. Abdülmecid (1839–1861)

  • Tanzimat Fermanı ilan edildi.
  • Islahat Fermanı gerçekleşti.

32. Abdülaziz (1861–1876)

  • Donanma güçlendirildi.
  • Tahttan indirildi.

33. V. Murad (1876)

  • Çok kısa saltanat dönemi yaşandı.
Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

34. II. Abdülhamid (1876–1909)

  • I. Meşrutiyet dönemi gerçekleşti.
  • İstibdat dönemi yaşandı.
  • Eğitim ve ulaşım yatırımları yapıldı.

35. V. Mehmed Reşad (1909–1918)

  • Balkan Savaşları gerçekleşti.
  • I. Dünya Savaşı yaşandı.

36. VI. Mehmed Vahdeddin (1918–1922)

  • Mondros Mütarekesi yapıldı.
  • Saltanat kaldırıldı.