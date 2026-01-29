Osmanlı Padişahları Sıralaması - Kronolojik Soyağacı Sırası ile Hükümdarların İsimleri

Kuruluş Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulması ile birlikte 1451 yılına kadar olan süreç kuruluş dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde 6 padişah sırası ile tahta çıkmıştır. Söz konusu padişahlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Osman Gazi (1299–1324)

Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu gerçekleşti.

Söğüt ve çevresinde bağımsızlık sürecinin başladı.

2. Orhan Gazi (1324–1362)

Bursa fethedildi ve başkent yapıldı.

İlk düzenli ordu ve divan teşkilatı bu dönemde kuruldu.

3. I. Murad (1362–1389)

Edirne'nin fethedildi ve başkent yapıldı.

Rumeli'de kalıcı hâkimiyet sağlandı.

Kosova Savaşı gerçekleşti ve 1.Murad bu savaşta şehit oldu. (1389)

4. I. Bayezid – Yıldırım (1389–1402)

Anadolu Türk siyasi birliğini kurma girişimleri gerçekleşti.

Ankara Savaşı ve Timur'a yenilgi yaşandı. (1402)

5. I. Mehmed – Çelebi (1413–1421)

Fetret Devri sona erdi.

Devlet otoritesi yeniden kuruldu.

6. II. Murad (1421–1444 / 1446–1451)