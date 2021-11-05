Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:58 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:58

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Kuruluş Padişahları Kimlerdir?

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu bir devlet olan Osmanlı Devleti Orta Çağ’dan Yakın Çağ’a kadar varlığını sürdürmüş bir Türk Devleti’dir. Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan bir devlet olan Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u (Kostantinapolis) fethetmesiyle imparatorluk haline gelmiştir. İşte, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahlarının listesi…