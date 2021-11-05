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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:58 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:58

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Kuruluş Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Kuruluş Padişahları Kimlerdir?

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu bir devlet olan Osmanlı Devleti Orta Çağ’dan Yakın Çağ’a kadar varlığını sürdürmüş bir Türk Devleti’dir. Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan bir devlet olan Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u (Kostantinapolis) fethetmesiyle imparatorluk haline gelmiştir. İşte, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahlarının listesi…

Beylik iken dünyanın en büyük imparatorluğu haline gelen Osmanlı Devleti'nin ilerlemesinde kuruluş dönemi padişahlarının katkısı çok büyüktür. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'ni 6 büyük padişah bir buçuk asır boyunca yönetmiştir. Peki, sırasıyla Osmanlı kuruluş padişahları kimlerdir?

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI

  • Osman Gazi (1299 – 1326)
  • Orhan Gazi (1326 – 1359)
  • I. Murad (1359 – 1389)
  • I. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)
  • I. Mehmed (1413 – 1421)
  • II. Murad (1421 – 1451)

KURULUŞ DEVRİ OSMANLI PADİŞAHLARININ YAPTIĞI İCRAATLAR

Osman Gazi

  • Osmanlı Devleti'ni kurmuştur.
  • Tek hanedana dayanan ve en uzun süre devam eden devlete ismini vermiştir.
  • İlk zaferini 1286'da İnegöl tekfuruna karşı almıştır.
  • 1288'de Karacahisar Kalesi'ni kuşatıp almıştır.
  • 1298-1299 yılları arasında Yenişehir'i imar etmiştir.
  • Bizans Ordusu'na karşı ilk zaferini 1302'de Koyunhisar Savaşı'nda kazanmıştır.
  • Osman Gazi Bursa'nın fethini görememiştir ve 1326 yılında vefat etmiştir.

Orhan Gazi

  • Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahıdır.
  • Doğum tarihi tartışmalı olan Orhan Gazi'nin bazı kaynaklara göre 1281 yılında Söğüt'te doğduğu bilinmektedir.
  • 1326 ila 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.
  • Osmanlı Devleti'nde ilk tuğra 1324 tarihli olup Orhan Gazi'ye aittir.
  • İlk düzenli ordu, medrese ve tersane Orhan Gazi döneminde olmuştur.
  • İlk kez vezir, kadı ve subaşı atamaları bu dönemde olmuştur.
  • Orhan Gazi babasından kalan Bursa fethini tamamlayarak Bursa'yı başkent yaptı.
  • 1329 Maltepe Savaşı ile Bizans'ı yenilgiye uğrattı.
  • Marmara Bölgesi'nde fetihler düzenleyen Orhan Gazi İznik'i de alarak burayı bir Osmanlı şehri haline getirdi.

I. Murad

  • Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahıdır.
  • 1326 yılında doğmuştur.
  • "Bey, emîr-i a'zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü's-selâtîn, melikü'l-mülûk" gibi unvanlara sahiptir.
  • Babası Orhan Bey kendisine Bursa ile Bey sancağı vermiş, kendisi de 12 yaşında Bursa Bey sancağına gönderilmiştir.
  • 1361 yılında Edirne'yi alarak saltanatı boyunca Balkanlarda ilerlemiştir.
  • Balkanlarda; Selanik, Serez, Niş, Drama onun zamanında alınmıştır.
  • I.Murad Anadolu'da da Ankara, Kütahya, Simav, Emet, Akşehir, Seydişehir, Beyşehir, Isparta şehirlerini topraklarına katmıştır.
  • I.Murad 1389 yılında I.Kosva Savaşı sonrası savaş meydanında bir Sırplı tarafından hançerlenerek hayatını kaybetmiştir.
  • I.Murad, savaş Meydanı'nda öldürülen tek Osmanlı padişahıdır.

I. Bayezid(Yıldırım)

  • Osmanlı Devleti'nin 4. Padişahıdır.
  • İstanbul'u 1391 ve 1395'te iki kere kuşatmasına rağmen fethi gerçekleştirememiştir.
  • 1396'da Niğbolu Savaşı ile Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratmıştır.
  • Anadolu'da topraklarını genişletmiştir.
  • 1402 yılında Timur ile girdiği Ankara Savaşı'nı kaybetmesi nedeniyle Osmanlı Devleti 1413 yılına kadar Fetret Devri'ne girmiştir.
  • Bursa'daki Ulu Camii I. Bayezid döneminde yapılmıştır.
  • Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerde bulunan Anadolu Hisarı da 1395 yılında Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiştir.

I.Mehmed

  • Osmanlı Devleti'nin 5. Padişahıdır.
  • 1387 yılında dünyaya geldi.
  • Çelebi lakabıyla tanınır.
  • Padişah olmadan önce Amasya'da sancak beyliği yapmıştır.
  • 1402-1413 yılları arasında Anadolu'da Tokat, Amasya ve Bursa'ya hakim olmuştur.
  • 1403-1404 ve 1410-1413 yıllarında Batı Anadolu ve Bursa'yı hakimiyeti altına almıştır. Kendi hükümdarlığı döneminde ise Osmanlı Devleti'nin iki parçasını birleştirmiştir.
  • Babasının ölümü üzerine yaşanan taht kavgalarından galip gelmiş ve bu nedenle Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilmiştir.
  • Venedik ile deniz savaşları Çelebi Mehmed döneminde yapılmıştır.
  • Şeyh Bedrettin isyanını bastırmıştır.

II. Murad

  • Osmanlı Devleti'nin 6. Padişahıdır.
  • 1404 yılında Amasya'da doğdu.
  • Saltanatının ilk yıllarında isyanlarla uğraşmıştır.
  • Balkanlarda ve Anadolu'da fetihler yapmıştır.
  • 1444'te Varna, 1448'de II. Kosova Savaşı'nı kazanmıştır.
  • Bu iki savaş sonrası tahtan çekilen II. Murad yerini II. Mehmed'e bıraktı. Ancak başgösteren savaş tehlikesi nedeniyle tekrar başa geçti.

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Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Kuruluş Padişahları Kimlerdir?
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