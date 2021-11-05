Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi - Sırasıyla Osmanlı Kuruluş Padişahları Kimlerdir?

Beylik iken dünyanın en büyük imparatorluğu haline gelen Osmanlı Devleti'nin ilerlemesinde kuruluş dönemi padişahlarının katkısı çok büyüktür. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'ni 6 büyük padişah bir buçuk asır boyunca yönetmiştir. Peki, sırasıyla Osmanlı kuruluş padişahları kimlerdir?
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI
- Osman Gazi (1299 – 1326)
- Orhan Gazi (1326 – 1359)
- I. Murad (1359 – 1389)
- I. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)
- I. Mehmed (1413 – 1421)
- II. Murad (1421 – 1451)
KURULUŞ DEVRİ OSMANLI PADİŞAHLARININ YAPTIĞI İCRAATLAR
Osman Gazi
- Osmanlı Devleti'ni kurmuştur.
- Tek hanedana dayanan ve en uzun süre devam eden devlete ismini vermiştir.
- İlk zaferini 1286'da İnegöl tekfuruna karşı almıştır.
- 1288'de Karacahisar Kalesi'ni kuşatıp almıştır.
- 1298-1299 yılları arasında Yenişehir'i imar etmiştir.
- Bizans Ordusu'na karşı ilk zaferini 1302'de Koyunhisar Savaşı'nda kazanmıştır.
- Osman Gazi Bursa'nın fethini görememiştir ve 1326 yılında vefat etmiştir.
Orhan Gazi
- Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahıdır.
- Doğum tarihi tartışmalı olan Orhan Gazi'nin bazı kaynaklara göre 1281 yılında Söğüt'te doğduğu bilinmektedir.
- 1326 ila 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.
- Osmanlı Devleti'nde ilk tuğra 1324 tarihli olup Orhan Gazi'ye aittir.
- İlk düzenli ordu, medrese ve tersane Orhan Gazi döneminde olmuştur.
- İlk kez vezir, kadı ve subaşı atamaları bu dönemde olmuştur.
- Orhan Gazi babasından kalan Bursa fethini tamamlayarak Bursa'yı başkent yaptı.
- 1329 Maltepe Savaşı ile Bizans'ı yenilgiye uğrattı.
- Marmara Bölgesi'nde fetihler düzenleyen Orhan Gazi İznik'i de alarak burayı bir Osmanlı şehri haline getirdi.
I. Murad
- Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahıdır.
- 1326 yılında doğmuştur.
- "Bey, emîr-i a'zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü's-selâtîn, melikü'l-mülûk" gibi unvanlara sahiptir.
- Babası Orhan Bey kendisine Bursa ile Bey sancağı vermiş, kendisi de 12 yaşında Bursa Bey sancağına gönderilmiştir.
- 1361 yılında Edirne'yi alarak saltanatı boyunca Balkanlarda ilerlemiştir.
- Balkanlarda; Selanik, Serez, Niş, Drama onun zamanında alınmıştır.
- I.Murad Anadolu'da da Ankara, Kütahya, Simav, Emet, Akşehir, Seydişehir, Beyşehir, Isparta şehirlerini topraklarına katmıştır.
- I.Murad 1389 yılında I.Kosva Savaşı sonrası savaş meydanında bir Sırplı tarafından hançerlenerek hayatını kaybetmiştir.
- I.Murad, savaş Meydanı'nda öldürülen tek Osmanlı padişahıdır.
I. Bayezid(Yıldırım)
- Osmanlı Devleti'nin 4. Padişahıdır.
- İstanbul'u 1391 ve 1395'te iki kere kuşatmasına rağmen fethi gerçekleştirememiştir.
- 1396'da Niğbolu Savaşı ile Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratmıştır.
- Anadolu'da topraklarını genişletmiştir.
- 1402 yılında Timur ile girdiği Ankara Savaşı'nı kaybetmesi nedeniyle Osmanlı Devleti 1413 yılına kadar Fetret Devri'ne girmiştir.
- Bursa'daki Ulu Camii I. Bayezid döneminde yapılmıştır.
- Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerde bulunan Anadolu Hisarı da 1395 yılında Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiştir.
I.Mehmed
- Osmanlı Devleti'nin 5. Padişahıdır.
- 1387 yılında dünyaya geldi.
- Çelebi lakabıyla tanınır.
- Padişah olmadan önce Amasya'da sancak beyliği yapmıştır.
- 1402-1413 yılları arasında Anadolu'da Tokat, Amasya ve Bursa'ya hakim olmuştur.
- 1403-1404 ve 1410-1413 yıllarında Batı Anadolu ve Bursa'yı hakimiyeti altına almıştır. Kendi hükümdarlığı döneminde ise Osmanlı Devleti'nin iki parçasını birleştirmiştir.
- Babasının ölümü üzerine yaşanan taht kavgalarından galip gelmiş ve bu nedenle Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilmiştir.
- Venedik ile deniz savaşları Çelebi Mehmed döneminde yapılmıştır.
- Şeyh Bedrettin isyanını bastırmıştır.
II. Murad
- Osmanlı Devleti'nin 6. Padişahıdır.
- 1404 yılında Amasya'da doğdu.
- Saltanatının ilk yıllarında isyanlarla uğraşmıştır.
- Balkanlarda ve Anadolu'da fetihler yapmıştır.
- 1444'te Varna, 1448'de II. Kosova Savaşı'nı kazanmıştır.
- Bu iki savaş sonrası tahtan çekilen II. Murad yerini II. Mehmed'e bıraktı. Ancak başgösteren savaş tehlikesi nedeniyle tekrar başa geçti.