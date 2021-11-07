Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları ve Önemli Olaylar - Sırasıyla Osmanlı Yükselme Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı Devleti'nin büyümesinde ve uzun yıllar varlığını sürdürmesinde büyük etkisi olan padişahların birçoğu yükselme devri padişahlarıdır. Genellikle Osmanlı tarihi hakkında konuşulduğunda ilk akla gelen padişahların çoğunu yükselme devri padişahları olmaktadır. İşte, Osmanlı Devleti yükselme dönemi padişahları listesi…
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları
- Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)
- II.Bayezid (1481-1512)
- Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
- Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
- II.Selim (1566-1574)
Yükselme Devri Osmanlı Padişahlarının Yaptığı İcraatlar
Fatih Sultan Mehmet
- Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahıdır.
- 1432 tarihinde Edirne'de doğdu.
- Babası II. Murad'ın üzerine 12 yaşında tahta çıktı ancak içerde ve dışarda yaşanan sıkıntılar sebebiyle 2 yıl tahta kalarak 1446 yılında tahtı babasına devretti.
- Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında 19 yaşında iken tahta geçmiştir.
- II. Mehmet 21 yaşında iken 54 günlük bir mücadele ile İstanbul'u fethederek Bizans'ın elinden almıştır.
- İstanbul'u fetheden II. Mehmet "açan" anlamına gelen "Fatih" unvanını almıştır.
- Fatih Sultan Mehmet fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştirmiştir.
- Fatih Sultan Mehmet yaptığı fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır.
- Fetihten sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek halkın can ve mal güvenliğini sağlamıştır.
- Fethin sembolü olan Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirmiştir.
- 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son vermiştir.
- 1462'de çıktığı Rumeli seferiyle Eflak'ı Osmanlı topraklarına katmıştır.
- Fatih Sultan Mehmet 1463 yılında Bosna'yı tamamen ele geçirmiştir.
- Sultan Mehmet padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat kendisi yönetmiştir.
- Babasından 880 bin kilometrekare olarak devraldığı toprakları 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırmıştır.
- Fatih Sultan Mehmet Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481 yılında vefat etmiştir.
II. Bayezid
- 1448 yılında Dimetoka'da doğdu.
- Osmanlı Devleti'nin 8. Padişahıdır.
- Dindar, yumuşak ve hoşgörülü bir padişah olarak bilinir.
- Babası Fatih, dönemin alimlerinden kendisine eğitim aldırmıştır.
- Sultan Bayezid 7 yaşında iken Hadim Ali Paşa nezaretinde Amasya valiliğine tayin edilmiştir.
- Dindar bir kişi olması nedeniyle kendisine "Bayezid-i Veli" denilmiştir.
- Babasının ölümüyle tahta çıkan Bayezid ilk olarak kapıkullarına cülus bahşişi dağıttı ve yeniçeri ulufelerini de arttırdı.
- 1484 yılında Boğdan Seferi'ne çıkarak Kiri ve Akkirman kalelerini alarak vergiye bağladı.
- Venedik'in Fransa ile ittifak yapması üzerine İstanbul'daki Venedikleri tacirleri tutuklatıp mallarına el koydu. Bu da Venedikliler ile savaşın başlamasına sebep oldu.
- Venedik ile girilen savaşta Modon ve Koron limanları alındı. Venedikliler Bayezid ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.
- Bayezid döneminde Endülüs ve Rusya ile ilk kez münasebet kuruldu.
- Bu dönemde Memlüklüler ile 6 yıl sürecek olan savaşa girildi.
Yavuz Sultan Selim
- Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahıdır.
- 1470'te Amasya'da doğdu.
- 1510 yılına kadar Trabzon sancak beyliği yapmıştır.
- 1512 yılında tahta geçerek Osmanlı hükümdarı oldu.
- Yavuz Sultan Selim'in ilk hedefi Osmanlı Devleti için bir tehdit olan Şah İsmail oldu. Sultan Yavuz Çaldıran Savaşıyla Şah İsmail'i geri çekilmek zorunda bıraktı ve böylece Safevi tehlikesini kontrol altına aldı.
- 24 Ağustos 1516 yılında yapılan Mercidabık Savaşı ile Memlük ordusunu dağıttı.
- Mısır seferine çıkan Yavuz Şam'ı ve Kudüs'ü ele geçirdi.
- Yavuz Selim yeniden toparlanan Memlük Ordusu'nu Ridaniye Savaşı ile tekrar bozguna uğrattı.
- 4 Şubat 1517'de Kahire'ye giren Yavuz Sultan Selim, Mısır tahtına oturdu ve böylece hilafet Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçmiş oldu.
- Hicaz Emirliği Osmanlı'ya bağlandı. Mekke ve Medine gibi kutsal şehirler Osmanlı yönetimine geçti.
- Hilafeti ve kutsa emanetlerin bir bölümünü İstanbul'a getirtmiş ve böylece İslam dünyasının tek çatı altında toplanmasını sağlamıştır.
- Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 'de vefat etmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman
- Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahıdır.
- Osmanlı İmparatorluğu'nda en uzun tahtta kalan padişahıdır.
- 6 Kasım 1494 yılında Trabzon'da doğmuştur.
- 30 Eylül 1520'de tahta geçti.
- Kanuni Sultan Süleyman batıya karşı gaza siyaseti gütmüştür. Hedefine ilk olarak da Belgrad ve Rodos'u almıştır.
- 1521 yılında önce Belgrad'ı ardından da Rodos'u fethetti.
- 29 Ağustos 1526'da Mohaç'ta sıra sürede içerisinde Macarları yendi.
- Osmanlı donanmasını Akdeniz'de güçlendirmek isteyen Kanuni Sultan Süleyman 1532'de Barbaros Hayreddin Reis'i Donanma-ı Humayun'un başına getirdi.
- 1534'te Irakeyn Seferi'ni düzenleyerek ilk önce Tebriz'e sonrasında da Bağdat'a girdi.
- 1538'de Süleyman Paşa'ya Hindistan bölgesindeki küçük Müslüman prensliklere yardım için sefer emri verdi.
- 1538 yılında Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze Deniz Savaşı'nı kazandı.
- 1548'de tekrar İran'a sefer düzenleyerek Tebriz'e girdi.
- 1566 yılında sefere çıkan Kanuni 7 Eylül günü Zigetvar Kalesi'nin alınışını göremeden vefat etti.
- Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'ni yüz ölçümü olarak en çok büyüten padişahtır. 6 milyon 557 bin kilometrekarelik Osmanlı toprağını 14 milyon 983 bin kilometrekareye ulaştırmıştır.
II. Selim
- Osmanlı Devleti'nin 11. Padişahıdır.
- 30 Mayıs 1524'te (26 Recep 930) Topkapı Sarayı'nda doğmuştur.
- İstanbul'da doğup saltanat makamına geçen ilk padişahtır.
- Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine 1566 yılında tahta geçti.
- İlk seferini batıya yapan II. Selim ülke topraklarını Orta Avrupa'ya kadar genişletmiştir.
- 1566 senesinde Sakız Adası fethedilerek boğazların güvenliği sağlanmıştır.
- 1570 yılında Kıbrıs Adası Venediklilerin elinden alınarak Hristiyan Krallığa son verildi.
- Osmanlı Ordusu ilk kez II.Selim döneminde İnebahtı'da Hristiyan deniz donanmasına karşı mağlup olmuştur.
- 1574 yılında Tunus kesin olarak Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur.
- Selim zamanında İstanbul ve ülke topraklarının birçoğundan mimari eserler yaptırılmıştır.
- Cülus bahşişinin ilmiye sınıfına da verilmesi adetini ilk kez II.Selim ortaya çıkarmıştır.
- 42 yaşında tahta geçen II.Selim 8 yıllık saltanatının ardından 1574 yılında vefat etmiştir.