Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:55 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:55

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları ve Önemli Olaylar - Sırasıyla Osmanlı Yükselme Padişahları Kimlerdir?

Fatih Sultan Mehmed’in çağ kapatıp yeni bir çağ açmasıyla Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi başlamıştır. Osmanlı’nın özellikle topraklar sınırlarının en üst düzeye çıktığı dönem olan yükselme devri hem siyasi hem askeri hem de kültür ve mimarı açısından da büyük atılımlarının olduğu dönemdir. Osmanlı Devleti’nin zirveye ulaştığı devir olan yükselme devrinde büyük padişahların etkisinin olduğu görülmektedir. Peki, sırasıyla Osmanlı yükselme padişahları kimlerdir?