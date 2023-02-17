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Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:37 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:37

Parlak Zıt Anlamlısı Nedir? Parlak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de parlak zıt anlamlısı olmaktadır. Parıltısı olan ışıldayan anlamını taşıyan parlak kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; parlak zıt anlamlısı nedir? Parlak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

Parlak Zıt Anlamlısı Nedir? Parlak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Işıldayan, parıldayan, parlayan manasına gelen parlak zıt anlamlısı ile merak ediliyor. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Parlak sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle parlak zıt anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Parlak kelimesinin ise birden fazla zıt anlamlısı bulunuyor. Peki Parlak zıt anlamlısı nedir? Parlak zıt anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

PARLAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Parlak kelimesinin zıt anlamlısı mat, renksiz, fersiz ve donuk kelimesidir.

PARLAK ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Parlak kelimesinin zıt anlamlısı mat, renksiz, fersiz ve donuktur. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Parlak kelimesi ışıldayan anlamını taşır.

PARLAK NE DEMEK?

Parlayan, ışıldayan.

Temiz ve ışıklı.

Göze çarpacak kadar başarılı.

Yüzü güzel (oğlan).

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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Parlak Zıt Anlamlısı Nedir? Parlak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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