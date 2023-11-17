Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’e, “Özel Onur Ödülü”

EMCC Türkiye Mentorluk Zirvesi'23, bu yıl Adana'da Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. açılış konuşmalarından sonra kürsüye çıkan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Mentorlukta Kadın Liderlerin Önemi" başlıklı konuşmasında toplumda kadın lider sayısının artması ve kadın liderlerin mentor olarak rollerinin önemi konularına değindi.

Kadın lider sayısının artmasının, toplumun çeşitliliğini zenginleştirdiğine ve güçlendirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Tuncel, kadın liderlerin liderlik rollerinde görünürlük kazanmasının da kız çocuklarına, genç kızlara ilham vereceğini, onlara kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için güçlü bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

Kadın liderlerin mentor olarak oynadığı rolün önemine de vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel konuşmasında şunları söyledi: "Mentorluk, deneyimlerini paylaşma, rehberlik etme ve yeni liderlerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olma sürecidir. Kadın liderlerin mentor olarak aktif olmaları, bir sonraki nesil liderlere kılavuzluk yaparak onların başarılarını desteklemelerini sağlar. Bu, liderlikte çeşitliliği ve sürekli gelişimi teşvik eder. Kadın liderlerin toplumda daha fazla varlık göstermeleri, genel olarak liderlik kalitesini artırabilir. Kadınlar genellikle empati, iletişim ve işbirliği becerilerinde daha güçlüdür. Bu özellikler, bir liderin etkili bir şekilde insanları bir araya getirip ilerlemelerine katkıda bulunmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, kadın liderlerin mentor olarak rol alması, liderlikte bu değerli özellikleri daha geniş bir kitleye yaymalarına imkân tanır. Sonuç olarak, toplumumuzun daha adil, çeşitli ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için kadın liderlerin sayısının artması ve mentorluk rollerinin önemi büyük. Unutmayalım ki, kadın liderlerin başarısı toplumun başarısıdır. Hep birlikte, kadın liderlerin sayısının artmasına çaba göstererek, toplumumuzu daha adaletli, daha güçlü bir geleceğe taşıyabiliriz."

Prof. Dr. Tuncel'e ödülü EMCC Yönetim Kurulu Başkanı Demet Uyar tarafından takdim edildi.