Satranç Dizilimi - Satranç Takımı Tahtası Taş Dizilimi

Satranç dizilimi oyunu ilk kez oynayacak olanlar ya da yeni başlayan kişiler tarafından ilk araştırılan konu oluyor. Oyuna başlamak için öncelikle satranç taş diziliminin doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Siyah ve beyaz olmak üzere 34 taş ile oynanan satranç oyunu 8x8 bir tahta üzerinde oynanıyor. Sadece 2 kişi oynanabilen satranç taşları nasıl dizilir? Satranç takımı tahtası taş dizilimi bu başlık altında yer alıyor. İşte, satranç taş dizilimi, oyunun kuralları ve diğer tüm merak edilenler!

Satranç Nasıl Oynanır?

Satranç bir strateji oyunudur. Özellikle çocukların zekâ gelişiminde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin oynayabileceği satranç oyununa dair bilmeniz gerekenler şöyle;

Satranç yalnızca iki kişi arasında oynanır.

8x8 kare şeklinde bir tahta üzerinde oynanır.

Satranç tahtasında beyaz ve siyah renk olarak 64 kare vardır.

Satranç tahtası her oyuncunun sağına beyaz gelecek şekilde konulur.

Bir Şah, bir Vezir, iki Kale, iki Fil, iki At ve sekiz piyondan oluşur.

Oyunun amacı rakip şahı almak yani mat etmektir. Oyuna beyazlar başlar, fakat önce taşların nasıl hareket ettiğini görelim.

Satranç Taş Dizilimi

ŞAH: Bitişiğindeki karelere gidebilir.



KALE: Yatay ve dikey olarak ilerler.



FİL: Çapraz hareket eder. Filler oyun boyunca aynı renk karelerde kalırlar.



VEZİR: Dikey, yatay ve çapraz gider.



AT: L şeklinde bir hareketle üç kare sıçrama şeklinde gider. Taşların üzerinden atlayabilir.



PİYON: Bulunduğu sütunda ileriye doğru bir kare hareket eder. Ancak başlangıç yerlerinde bulunan piyonlar istenirse iki kare ilerletilebilir.

Satranç Hamleler Ve Anlamları

Taş Alma: Taş alma, alınan taşın satranç tahtası dışına çıkarılması ve alan taşın onun yerine konulmasıdır.

Rok Yapma: Şah ile kalelerden bir arasındaki bir harekettir, şahın tek hamlesi olarak kabul edilir ve şöyle yapılır.

Mat: Satrançta amaç şahı mat etmektir. Şah mat edilince oyun sona erer.

Satranç Oyunu Tarihçesi

Satranç. MS. 6. Yüzyılda Hindistan'da ortaya çıktı. M.Ö. 2000'li yıllarda ise satrancın oynandığına dair bulgular vardır. 19. yüzyılın ortasından beri düzenli satranç turnuvaları yapılmaktadır. İlk resmî Dünya şampiyonu Wilhelm Steinitz'tir. 1924'te Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) kurulmuştur.