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Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:10 Son Güncelleme: 3.4.2023 11:10

Satranç Taşları İsimleri - Satranç Taşlarının İsimleri, Hareketleri ve Görevleri Nelerdir?

Çağımızın en önemli akıl zeka oyunlarından biri de satrançtır. Satranç 8x8 karelerden oluşur. Satranç taşları isimleri, stratejilerine göre oluşturulmuştur. Satranç taşları nelerdir, dediğimizde savaşlardaki vezirler, atlar, kaleler akıllara gelir. Satrançta ilk önce hangi taş başlar, sorusuna taşların hareketine göre belirli taşların oynayabileceği yanıtını veririz. Satranç taşları isimleri ve görevleri savaş stratejisine göre verilmiştir.

Satranç Taşları İsimleri - Satranç Taşlarının İsimleri, Hareketleri ve Görevleri Nelerdir?

Tüm dünya da turnuvaları düzenlenen strateji oyunlarının başında satranç oyunu gelir. Satranç taşları isimleri, savaşlarda bulunan ögelerden almıştır. Satranç taşları nelerdir, sorusuna piyondan şaha altı çeşit taş bulunur yanıtını veririz. Satrançta ilk önce hangi taş başlar, dediğimizde ilk hamlede piyon veya atın başladığını öğreniriz. Altı çeşit toplam 32 taştan oluşan Satranç taşları isimleri ve görevleri, birbirinden farklıdır. Örneğin, piyon askerleri ifade eder.

Satranç Oyunu Nedir?

Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir masa oyunu. Dünya çapında turnuvaları düzenlenir ve bir spor dalı olarak kabul edilir. Satranç oyunu esnasında, çalışan hafıza, akıcı zeka, dikkat, konsantrasyon, uzamsal konumlandırma, üst bilişsel beceriler gibi birtakım bilişsel beceriler ile bireyin bu süreçleri etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri gelişiyor. Bu oyun 8x8'lik toplam 64 kareden oluşan bir oyundur. Karelerin yarısı beyaz yarısı siyah şekilde dizilir. Diziliş sırası beyazın kenarına siyah, siyahın kenarlarına beyaz gelecek şekildedir.

Oyun sırasında taşları avantajlı yerlere yerleştirerek rakibin hareketini kısıtlamak ve rakibin taşlarını almak yoluyla gücünü azaltmak esastır. Her taş, kurallara göre ulaşabileceği bir karedeki rakip taşın bulunduğu kareye yerleşerek, yerinden ettiği taşı oyun dışı bırakma gücüne sahiptir, buna taş almak denir. Alınan taş oyuna bir daha geri dönemez, ancak bulunduğu hattın son karesine varan bir piyon, oyun haricinde bulunsun bulunmasın, arzu edilen piyondan değerli, şahtan değersiz başka bir taşla değiştirilebilir.

Satranç Taşları İsimleri

Satrançta 32 taşın 16'sı siyah 16'sı beyazdır. Bu taşlar toplamda 6 çeşittir. Bu altı çeşit taşların isimlerini ve sayılarını şu şekildedir:

  • Şah, 2 adet (bir beyaz, bir siyah)
  • Vezir, 2 adet (bir beyaz, bir siyah)
  • Fil, 4 adet (iki beyaz, iki siyah)
  • At, 4 adet (iki beyaz, iki siyah)
  • Kale, 4 adet (iki beyaz, iki siyah)
  • Piyon, 16 adet (sekiz beyaz, sekiz siyah)

Satranç Taşlarının İsimleri, Hareketleri ve Görevleri Nelerdir?

Satrançta tüm taşların görevi şahı korumaktır. Şah padişahı veya kralı temsil eder. Satranç taşlarının isimleri, hareketleri şu şekildedir:

  • Şah, hareketi kısıtlı olan fakat satrancın en önemli taşıdır. Tüm taşların en önemli görevi şahı korumaktır. Şahın kaçacak yeri kalmadığında veya onu koruyacak taşı kalmadığında oyun sona erer.
  • Vezir, satranç taşlarının en kuvvetlisidir. Ağır taşlardandır. Hareketleri en geniş taştır. Aşağı, yukarı, sağa, sola veya çapraz hareket edebilir.
  • Kale, satrançtaki ikinci kuvvetli taştır. Ağır taşlardandır. Hareketleri aşağı yukarı sağa ve sola şeklindedir.
  • Filler, üzerinde durdukları renkteki çaprazlar üzerinde istedikleri kadar hareket ederler. Hafif taşlardandır.
  • At iki düz bir çapraz, sembolik olarak "L" şeklinde gider. Hafif taşlardandır. Atın en dikkat çekici özelliği taşların üzerinden atlayabilmesidir.
  • Piyonun bulunduğu yere ve düşman taşa göre hamleleri değişebilir. Bu hamleler şu şekilde sıralanabilir:
    • Başlangıç pozisyonunda piyon, önündeki alanların boş olması şartıyla bir veya iki kare gidebilir.
    • Piyon başlangıç pozisyonunda değilse her hamlede (bir düşman taşını almadığı sürece) üzerinde bulunduğu sütunda sadece bir kare ilerleyebilir.
    • Piyon çapraz olarak düşman taşını alır. Böylece normal hareketiyle bir taşı alırken yaptığı harekete farklı olan satranç tek taştır.
    • Piyon, hareket ettiği zaman ancak ilerleyebilir. Böylece daha önce durduğu alana dönemeyen tek satranç taşıdır.
    • Piyon, düşmanın taşını geçerken alabilir (en passant).
    • Bir piyon karşı tarafın en dipteki satırına geldiğinde bu yarı hamlenin bir parçası olarak kendi renginde bir vezir, kale, fil ya da ata dönüştürülmek zorundadır.

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Satranç Taşları İsimleri - Satranç Taşlarının İsimleri, Hareketleri ve Görevleri Nelerdir?
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