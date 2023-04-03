Satranç Taşları İsimleri - Satranç Taşlarının İsimleri, Hareketleri ve Görevleri Nelerdir?

Tüm dünya da turnuvaları düzenlenen strateji oyunlarının başında satranç oyunu gelir. Satranç taşları isimleri, savaşlarda bulunan ögelerden almıştır. Satranç taşları nelerdir, sorusuna piyondan şaha altı çeşit taş bulunur yanıtını veririz. Satrançta ilk önce hangi taş başlar, dediğimizde ilk hamlede piyon veya atın başladığını öğreniriz. Altı çeşit toplam 32 taştan oluşan Satranç taşları isimleri ve görevleri, birbirinden farklıdır. Örneğin, piyon askerleri ifade eder.

Satranç Oyunu Nedir?

Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir masa oyunu. Dünya çapında turnuvaları düzenlenir ve bir spor dalı olarak kabul edilir. Satranç oyunu esnasında, çalışan hafıza, akıcı zeka, dikkat, konsantrasyon, uzamsal konumlandırma, üst bilişsel beceriler gibi birtakım bilişsel beceriler ile bireyin bu süreçleri etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri gelişiyor. Bu oyun 8x8'lik toplam 64 kareden oluşan bir oyundur. Karelerin yarısı beyaz yarısı siyah şekilde dizilir. Diziliş sırası beyazın kenarına siyah, siyahın kenarlarına beyaz gelecek şekildedir.

Oyun sırasında taşları avantajlı yerlere yerleştirerek rakibin hareketini kısıtlamak ve rakibin taşlarını almak yoluyla gücünü azaltmak esastır. Her taş, kurallara göre ulaşabileceği bir karedeki rakip taşın bulunduğu kareye yerleşerek, yerinden ettiği taşı oyun dışı bırakma gücüne sahiptir, buna taş almak denir. Alınan taş oyuna bir daha geri dönemez, ancak bulunduğu hattın son karesine varan bir piyon, oyun haricinde bulunsun bulunmasın, arzu edilen piyondan değerli, şahtan değersiz başka bir taşla değiştirilebilir.

Satranç Taşları İsimleri

Satrançta 32 taşın 16'sı siyah 16'sı beyazdır. Bu taşlar toplamda 6 çeşittir. Bu altı çeşit taşların isimlerini ve sayılarını şu şekildedir:

Şah, 2 adet (bir beyaz, bir siyah)

Vezir, 2 adet (bir beyaz, bir siyah)

Fil, 4 adet (iki beyaz, iki siyah)

At, 4 adet (iki beyaz, iki siyah)

Kale, 4 adet (iki beyaz, iki siyah)

Piyon, 16 adet (sekiz beyaz, sekiz siyah)

Satranç Taşlarının İsimleri, Hareketleri ve Görevleri Nelerdir?

Satrançta tüm taşların görevi şahı korumaktır. Şah padişahı veya kralı temsil eder. Satranç taşlarının isimleri, hareketleri şu şekildedir: