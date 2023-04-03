Satrançta Piyon Nasıl Gider? Satrançta Piyon Nasıl Hareket Eder, Kaç Adım İlerler, Şah Mat Yapar Mı?

Satrançta piyon nasıl gider sorusu satranç eğitiminde temel sorulardan biridir. Piyon nasıl yer ya da nasıl ilerler gibi sorular da bu araştırmada incelenebilir. Piyon kaç hamle gider sorusunun cevabı satranç oynarken bilinmesi gereken bir husustur. Araştırmanızda satrançta piyon kaç kare gider şeklinde de yapabilirsiniz. Piyon kaleyi alabilir mi konusunu da merak edebilirsiniz. Piyon şah mat yapar mı gibi konunun merak edilenlerinin cevabı yazımızın devamında.

Satrançta Piyon Nasıl Gider?

Satranç, uzun yıllardır oynanan popüler oyunlarından biridir. Ülkemizde de bu oyun "padişah oyunu" olarak bilinir. Satranç iki kişi arasında oynanır. Bu oyunda iki oyuncunun 16'şar taşı vardır. 16 taş içinde en çok olan taş da piyondur. Her oyuncunun 8'er piyonu vardır. Piyonun nasıl hareket edeceği ve neler yapabileceği, ilk defa satranç oynayanların merak ettiği konuların başında gelir.

Satrançta 8 yatay, 8 de dikey olmak üzere toplam 64 kare vardır. Piyon, dizildiği ilk noktadan hareketini tek ya da 2 kare şeklinde yapar. Sonraki her hareketi ise tek kare şeklindedir. Yani piyon sadece ileri doğru tek kare ilerleyebilir. Fakat piyonun bir kare çaprazında rakibin taşı varsa piyon tek kare çapraz giderek bu taşı alabilir.

Piyon Şah Mat Yapar Mı?

Piyon, satrançta önemsiz bir taş gibi görünse de zaman zaman çok kritik bir taş olabilir. Söz konusu taş, şah mat da yapabilir. Piyon şah çektiği zaman piyonu koruyan başka bir taş yoksa şah piyonu alacaktır. Bu nedenle şah mat yaparken piyonun güvenliğini almak gerekir. Piyon, gerekli koşullar oluştuğunda rakibin her bir taşını alma kabiliyetine sahiptir. Doğal olarak piyon, rakibin kalesini de alabilir.