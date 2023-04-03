Satrançta Şah Nasıl Gider? Satrançta Şah Kaç Adım Gider, Nasıl Hareket Eder?

Satrançta şah nasıl gider sorusu satranç eğitiminde önemli bir konudur. Şah nasıl hareket eder konusu bilinmeden satranç oynamanız mümkün değildir. Şah ne zaman oynar sorusu da satrancın inceliklerinden biridir. Şah nasıl yenilir sorusu da strateji için önemlidir. Şah kaç adım gider ya da taş üstünden atlar mı soruları konunun ayrıntıları içinde yerini almıştır. Şah sağda mı solda mı durur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Satrançta Şah Nasıl Gider?

Satranç oyununun en önemli taşı şahtır. Oyunun amacı şahı rakip oyuncuya kaptırmamaktır. Rakibin şahını alan oyuncu oyunu kazanmış olur. Şah, aynı zamanda oyundaki en uzun taştır. Bu da söz konusu taşın öneminden kaynaklı bir durumdur.

Satrançta her oyuncunun 16 adet taşı vardır. Taşların her birinin hareket kabiliyeti de farklıdır. Şah, esasında korunması gereken bir taştır. Fakat bu taşın da belli bir hareket kabiliyeti vardır. Şah, sadece kendi etrafında tek bir kare ilerleyebilir. Öne, geriye, sağa, sola ve çapraz tek bir kare hareket edebilir.

Şah Sağda Mı Solda Mı Durur?

Oyunun başlangıcında her taşın bulunacağı bir yer vardır. Her oyuncu kendisine yakın olan karelerden başlayarak taşlarını dizer. Şahın yeri vezir ile filin arasıdır. Vezir kendi renginde konuşlu iken şah zıt renkli karede konuşludur. Yani siyah renkli şah, beyaz renkli karede bulunur.