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Giriş Tarihi: 18.2.2025 11:46 Son Güncelleme: 18.2.2025 12:21

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gülhane lojmanlarındaki güvenlik uygulamalarında yaşanan mantıksız uygulamalar nedeniyle üniversitede destek personeli olarak çalışan Nursel Kılıç’tan özür diledi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi

Kılıç, öğrenci, akademisyen ve idari personelin doğrudan rektörle iletişim kurabildiği Rektörle Yüzyüze programında annesi ve kızıyla lojmana girişinin engellendiğini, ancak aynı noktadan taksiyle sorunsuz geçiş yapabildiğini anlattı. Güvenlik prosedürlerindeki çelişkiye dikkat çeken Rektör Aydın, uygulamanın derhal düzeltilmesi için talimat verdi ve yönetimsel hataların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi | Video

Aydın, konuşmasının sonunda Kılıç'tan özür dileyerek, benzer aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi
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