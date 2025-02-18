Kılıç, öğrenci, akademisyen ve idari personelin doğrudan rektörle iletişim kurabildiği Rektörle Yüzyüze programında annesi ve kızıyla lojmana girişinin engellendiğini, ancak aynı noktadan taksiyle sorunsuz geçiş yapabildiğini anlattı. Güvenlik prosedürlerindeki çelişkiye dikkat çeken Rektör Aydın, uygulamanın derhal düzeltilmesi için talimat verdi ve yönetimsel hataların giderilmesi gerektiğini vurguladı.



SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi | Video

Aydın, konuşmasının sonunda Kılıç'tan özür dileyerek, benzer aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.