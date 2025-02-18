SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi | Video
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gülhane lojmanlarındaki güvenlik uygulamalarında yaşanan mantıksız uygulamalar nedeniyle üniversitede destek personeli olarak çalışan Nursel Kılıç’tan özür diledi.
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