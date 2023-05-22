Son dakika: Bakan Özer milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" açıklamasını yaptı.
Bakan Özer: İlk defa milletvekilliği ile ilgili süreç yaşadım. Bakanlıkla birlikte Ordu'da vatandaşlarımız ile süreç yönettik. Ordu ve tüm ilçelerde tüm bakanlıklarda bekleyen işlerin yürümesi için çalıştık. Vatandaşa hizmetin tüm vatandaşlara gidebilmesi siyasetimizin ana noktası. Ordu'ya ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. dedi.
16 Haziran'da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık. Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS'de öğrencilerimiz için destek verdik.
DEPREM BÖLGESİNDE 2 AY TELAAFİ EĞİTİMİ YAPACAĞIZ
Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacak. Toplamda iki aylık telafi eğitimi yapacağız.
82 bin 560 öğrenci geri döndü deprem bölgesinde. Türkiye'de normalleşmenin anahtarı eğitim. Kovid 19 salgınında da Türkiye'nin normalleşmesini sağladık. Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor.
Türkiye'de 200'li yıllarda ciddi problemler vardı. Okullaşma yüzde 50'nin altındaydı. 5 yaşta 100 çocuktan 89'u gidemiyordu. 20 yılda Okul öncesi eğitim yüzde 99.9'a ulaştı. Lisede yüzde 56 okul dışıydı. Eğitim demokratikleştirilmesi için çalışıldı. Eğitimde sosyal politikalar uygulandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin tüm alanlarında okullaşma yüzde 99 üzerine çıktı.
OECD raporunda 'Türkiye kaliteli şekilde büyüme sağladı' diyor. Türkiye artık eski kabuklarını kırmış, OECD ülkeleri ile rekabet edebilir durumda. Sosyal ekonomik seviyesi dezavantajlı aileler dönüşümle kazanan oldu. Kız çocukların okullaşma oranı yüzde 39'du, dönüşüm sonrası yüzde 99'un üzerine çıktı. Okullaşma oranı erkekleri geçmeye başladı.
Bu anlamda eğitim ve istihdam anlamında fırsat pencereleri söz konusu. Böyle olsa dışarıdan öğrenci gelmezdi. Acıtasyon yapılacak durum söz konusu değil. Dünyanın her yerinde öğrencilerimizin yer alması lobi anlamında da bir fırsat sağlıyor.
ÜÇ BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİNİN KAYIT DIŞI İDDİASI
Yalan, böyle bir rakam yok. OECD raporu ortada. Zorunlu eğitim kapsamında 95 bin Öğrenci kayıt dışı. Manipülasyonlar sahadan kopuk olunduğu anlamına geliyor. Böyle bir veri yok, kendisine iade ediyoruz. Verileri çarpıtıyor, bu emeğe saygısızlıktır.
Mülakatın atmaların kaldırılacağını cumhurbaşkanımız söyledi. Mülakat kaldırıldığında tek kriter KPSS puanı olacak. 1 milyon 250 bin öğretmen var. Bundan sonra da atama mutlaka olacak.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak."