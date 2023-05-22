Son dakika: Bakan Özer milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi açıkladı

Bakan Özer: İlk defa milletvekilliği ile ilgili süreç yaşadım. Bakanlıkla birlikte Ordu'da vatandaşlarımız ile süreç yönettik. Ordu ve tüm ilçelerde tüm bakanlıklarda bekleyen işlerin yürümesi için çalıştık. Vatandaşa hizmetin tüm vatandaşlara gidebilmesi siyasetimizin ana noktası. Ordu'ya ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. dedi.

16 Haziran'da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık. Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS'de öğrencilerimiz için destek verdik.