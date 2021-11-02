Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması: Uzaktan eğitim...

BAKAN MAHMUT ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" ifadelerini kullandı.