Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer SABAH’a açıkladı! İşte mesleki eğitime ilişkin yapılan düzenlemeler

MESLEKİ EĞİTİM YENİDEN UMUT OLUYOR: Her alanda sektörlerin en güçlü temsilcileri ile birlikte mesleki eğitimi yeniden yapılandırıyoruz. Dolayısıyla, şikâyetlerden çok artık yeni açılımlar yapılıyor. Mesleki eğitim artık yeniden umut oluyor. Tabi, burada 1999'lu yıllardan bu noktaya geldiğimizin altını önemle çizmemiz lazım. Bildiğiniz gibi katsayı uygulaması bu ülkede on yıldan uzun süre uygulandı. Bu uygulama mesleki eğitimi bitirdi. Mesleki eğitimin itibarı alt üst oldu. Sadece eğitim sisteminde okullar arası başarı farklarını derinleştirerek eğitimde fırsat eşitliğini zedelemedi, ayrıca iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağına sahip olamamasından dolayı bu ülke büyük maliyetler ödedi. Dolayısıyla, aradığım elemanı bulamıyorum sözü, katsayı uygulamasının bu ülkeye acı bir mirasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu hasarı telafi etmek için on yıllardır çabalıyor. Çok şükür gelinen nokta, gelecek için çok daha umut verici.