Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarihi açıkladı! 81 ilde atamaları yapılacak

Şırnak'ın en genç öğretmenlerin olduğu illerin başında geldiğini ifade eden Özer, öğretmenlerin, enerjisi, heyecanı ve kararlılığıyla Şırnak'ta eğitimin kalitesinin çok yükseklere çıkacağına gönülden inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir köşesinde bayrağın dalgalandığı tüm noktalarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir emekle görevlerini yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak bugün Şırnak'ta bulunmamın elbette çok özel bir anlamı var. Bir çocuk her nerede hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar. Eğitim eşitliği için fırsat eşitliği için olmazsa olmaz koşuların başında gelmektedir. Değerli Şırnaklılar, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini artıran çok önemli hamleler yaptılar. 2003'ten beri okullarımızda ders kitaplarının tamamını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla da çocuklarımız sınıflara gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar. Özelikle kız çocuklarımızın, okullaşma oranlarını artırmak için ailelere şartlı eğitim yardımı yapmaya devam ediyoruz."