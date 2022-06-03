Son dakika: LGS’ye girecek öğrencilere önemli uyarı! İşlem sorularını zihinden yapmayın



Türkçe testindeki paragraf sorularına kendi görüşünüze göre değil, yazarın görüşüne göre cevap veriniz. (En çok bu tür sorularda hata yapılıyor.)

Matematikte işlemi bitirdiğinizde sağlamasını yapınız.

İşlem yapmanız gereken soruları zihninizden çözmeyiniz, her işlem basamağını yazarak yürütünüz.

Takıldığınız sorularda, soru ile ilgili konuyu öğretmenlerinizin nelere dikkat çekerek anlattığını düşününüz.