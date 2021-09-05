Son dakika | MEB yeni sistemi kurdu: Yüz yüze eğitim için destek olacak

Son dakika haberleri...Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için büyük gün geldi. 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlıyor. Bununla beraber Covid-19 ile mücadele çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre, MEB, okullardaki tedbirlerle olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi için Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurdu.
SON DAKİKA... MEB COVİD-19 SALGIN YÖNETİM DESTEK MERKEZİ'Nİ KURDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki tedbirlerle olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi için Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının yarın yüz yüze başlatılacağı hatırlatılarak, yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Milli Eğitim Bakanlığının, okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi amacıyla Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurduğu kaydedildi.
ÖĞRETMENLER İHTİYAÇ HALİNDE MEBİM İLE İLETİŞİME GEÇECEK
Öğretmen ve yöneticilerin, desteğe ihtiyaç duydukları her an Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonunu arayabilecekleri duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yarından itibaren devreye alınacak merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak Covid-19 Merkezine yönlendirecek. Yardım talep edilen konuya göre merkez, daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç halinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Covid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak."