Son dakika | MEB yeni sistemi kurdu: Yüz yüze eğitim için destek olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının yarın yüz yüze başlatılacağı hatırlatılarak, yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Milli Eğitim Bakanlığının, okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi amacıyla Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurduğu kaydedildi.