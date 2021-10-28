SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Anaokullarındaki karantina süresi 10 güne düşürüldü

Anaokullarındaki karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürüldüğü öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarında 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu. Yeni uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" ifadelerini kullanmıştı.

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