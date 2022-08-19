SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı

"PROJE EMİNE ERDOĞAN HİMAYESİNDE DEVAM EDİYOR"

Projenin Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam ettiğini kaydeden Bakan Özer, şöyle devam etti: "Şu ana kadar bin 110 tane bağımsız anaokulu tüm Türkiye'de hizmete sokuldu. Gerçekten 10 ay gibi kısa bir sürede böylesine kapsamlı bir eğitim yatırımı gerçekten büyük bir şans. Ve tüm Türkiye'de bu süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Nevşehir'de de gelinen oranın çok iyi olduğunu gördüm. Yüzde 98'lerde 5 yaştaki okullaşma oranları. Gerçekten bir yıl gibi kısa sürede çok ciddi bir artışa yol açmış. İlave 3 tane anaokulu talebi oldu, iki tanesi anaokulu bir tanesi özel eğitim. Özel eğitime ihtiyacı olan yavrularımızın gitmesi için, onlara hizmet vermesi için bir anaokulu daha kapsamlı. Dolayısıyla Nevşehir'e 3 tane yeni anaokulu yapma kararı aldık. Yine merkez ve ilçelerde 2 tane ilk okul, bir tane de ortaokul ilave yatırım programına aldık. Bu sene gerçekten okullarımızın 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına okullarımızın çok hazırlıklı bir şekilde girmesi için büyük onarımları, küçük onarımları tüm illerimizde bu kapasiteyi aktif kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Okullarımızın çatısından tüm mekanlarına kadar büyük onarım ihtiyacı duyulan her noktayı hızlı bir şekilde tamamlayıp eğitim öğretim dönemine çok daha sorunları çözülmüş, çok daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Bu kapsamda büyük onarım olarak da merkezdeki ve ilçelerdeki okulların büyük onarım ihtiyaçlarını karşılamak için 35 milyonluk bir yatırımı Nevşehir ilimize kazandırmış bulunuyoruz.

Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm Türkiye'de doğalgaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okul kalmaması için kaynaklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz.