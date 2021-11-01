Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! MEB bugün erişime açtı

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez yayımlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediliyor. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.

Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler; öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanı bulacak.